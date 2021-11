Coutinho marca na segunda vitória do Barcelona sob o comando de Xavi

O Barcelona registrou neste sábado sua segunda vitória desde a chegada do técnico Xavi Hernández, ao derrotar por 3 a 1 o Villarreal, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol.

Depois da vencer o Espanyol (1 a 0) na estreia de Xavi no cargo, na rodada anterior, o Barça alcançou os três pontos graças aos gols dos holandeses Frenkie de Jong (no minuto 48) e Memphis Depay (88) e do brasileiro Philippe Coutinho, em cobrança de pênalti nos acréscimos (90+4), enquanto o nigeriano Samu Chukwueze (76) fez para o Villareal.

Com este resultado, a equipe catalã segue na 7ª posição do campeonato, com 23 pontos, sete a menos que o líder Real Madrid, que recebe neste domingo o terceiro colocado Sevilla. Já o Villareal é o 12º.

Jogos e resultados da 15ª rodada do Campeonato Espanhol:

– Sexta-feira:

Athletic – Granada 2 – 2

– Sábado:

Alavés – Celta 1 – 2

Valencia – Rayo 1 – 1

Mallorca – Getafe 0 – 0

Villarreal – Barcelona 1 – 3

– Domingo:

(10h00) Betis – Levante

(12h15) Espanyol – Real Sociedad

(14h30) Cádiz – Atlético de Madrid

(17h00) Real Madrid – Sevilla

– Segunda-feira:

(17h00) Osasuna – Elche

Classificação: Pts J V E D Gp Gc Dif

1. Real Madrid 30 13 9 3 1 32 14 18

2. Real Sociedad 29 14 8 5 1 19 10 9

3. Sevilla 28 13 8 4 1 23 9 14

4. Atlético de Madrid 26 13 7 5 1 22 13 9

5. Rayo 24 15 7 3 5 23 16 7

6. Betis 24 14 7 3 4 22 17 5

7. Barcelona 23 14 6 5 3 23 16 7

8. Athletic 20 14 4 8 2 13 10 3

9. Valencia 19 15 4 7 4 22 21 1

10. Osasuna 19 14 5 4 5 14 18 -4

11. Espanyol 17 14 4 5 5 14 14 0

12. Villarreal 16 14 3 7 4 16 16 0

13. Celta 16 15 4 4 7 16 19 -3

14. Mallorca 16 15 3 7 5 14 22 -8

15. Alavés 14 14 4 2 8 11 19 -8

16. Granada 12 14 2 6 6 14 22 -8

17. Cádiz 12 14 2 6 6 12 23 -11

18. Elche 11 14 2 5 7 11 20 -9

19. Getafe 10 15 2 4 9 10 19 -9

20. Levante 7 14 0 7 7 12 25 -13

Fonte: O Tempo