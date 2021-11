Em jogo movimentado, América e Bragantino ficam só no empate

Numa partida em que mais do que uma vitória, estava em jogo uma possível sonhada vaga na Libertadores de 2022, América e Bragantino bem que tentaram ganhar, mas, não conseguiram ser tão eficientes nas finalizações e acabaram ficando no empate em 1 a 1. O jogo foi válido pela 36 ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e aconteceu na noite deste sábado (27) em Bragança Paulista. Os gols foram marcados só no segundo tempo. Eduardo Bauermann marcou para o Coelho e Artur para os donos da casa.

É o terceiro jogo seguido do América sem vencer. O time mineiro tem a chance de se reabilitar na terça (30), contra a já rebaixada Chapecoense (SC), às 21h, no Independência. Já o Bragantino enfrenta o Juventude também em casa, na terça, às 19h.

O Coelho segue na 10ª posição, com 46 pontos. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o América tem 78,9% de chances de se classificar à próxima edição da Copa Sul-Americana. Já para a Libertadores, ainda segundo a UFMG, há 20,4% de chance.

O jogo começou travado. O Coelho começou melhor a partida e , de cara, arriscou por três vezes, tentando abrir o placar. Já o Massa Bruta, mal conseguida passar do meio do campo e só foi ter sua real chance de gol aos 15 minutos.

Foi no segundo tempo que a bola realmente rolou e as equipes mostraram mais poder ofensivo. As duas equipes voltaram sem modificações para a segunda etapa. O Bragantino voltou melhor e logo aos três minutos de jogo, quase marcou o seu primeiro gol com Praxedes. Ele ajeitou a bola e chutou colocado. A bola passou muito perto da trave direita de Matheus Cavichioli.

O América não deixou barato e respondeu logo em seguida e abriu o placar em Bragança Paulista.

Ademir cobrou o escanteio fechado, na primeira trave. Eduardo Bauermann subiu mais do que a marcação e mandou para o gol. A bola ainda bateu no trave e entrou para o fundo do gol. Foi o primeiro gol do zagueiro na temporada (50 jogos) e o segundo dele com a camisa do Coelho.

Mas quem imaginava que o Massa Bruta ia desanimar, pensou errado. O time paulista partiu pra cima, aproveitou um descuido da marcação do América e acabou igualando o marcador aos 18 minutos com Artur. O atacante recebeu na intermediária, chutou e mandou rasteiro no cantinho esquerdo de Cavichioli, que não alcançou a bola. Artur ainda tentou novamente, mas não se sobressaiu mais.

Os dois treinadores queriam a vitória a qualquer custo e mexeram em suas equipes, colocando atacantes ou jogadores com mais poder ofensivo Aos 33 minutos, Ademir teve uma boa chance e logo depois o Bragantin reclamou de um pênalti em Alerrand, mas o árbitro mandou seguir.



FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO X AMÉRICA

Motivo: 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Gols: Eduardo Bauermann (América), aos 4 minutos do segundo tempo; Arthur (Bragantino), aos 18 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Zárate e Lucas Kal (América); Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Praxedes (Bragantino)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Michael Stanislau (CBF/RS)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (FIFA/SC)

BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Luan Cândido; Jadsom, Helinho (Gabriel Novaes) e Praxedes (Alerrandro); Artur, Cuello (Emi Martinez) e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri

AMÉRICA: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Marlon; Lucas Kal, Alê (Juninho Valoura), Juninho; Ademir, Felipe Azevedo (Rodolfo), Zárate (Fabrício Daniel). Técnico: Marquinhos Santos

Fonte: O Tempo