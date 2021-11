Felipe Melo e Willian Bigode são especulados no Cruzeiro; clube não confirma

Com o futuro indefinido no Palmeiras, Felipe Melo pode ser o novo reforço do Cruzeiro em 2022.

Segundo revelou o jornalista Jorge Nicola em seu canal no Youtube, a Raposa tem interesse no volante de 38 anos que tem contrato com a equipe paulista somente até o final desta temporada.

O camisa 30 está com as negociações emperradas no Verdão por querer renovar por mais dois anos, enquanto o clube quer estender o contrato do jogador por mais uma temporada.

“Felipe Melo já passou pelo Cruzeiro e tem excelente relação com Alexandre Mattos, o executivo de futebol do Cruzeiro e o volante do Palmeiras são extremamente amigos”, afirmou Nicola.

O jornalista contou que conversou com Alexandre Mattos sobre o interesse na contratação, e que o diretor se resumiu em dizer “Vamos com calma”.

O volante tem história no clube celeste onde jogou entre 2003 e 2004, quando conquistou Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e duas vezes o Campeonato Mineiro.

Além de Cruzeiro e Palmeiras, o jogador é cobiçado também pelo Internacional e Fluminense para a temporada do ano que vem.

Willian Bigode

Ainda de acordo com Nicola, outro atleta que pode voltar à Toca da Raposa é o atacante Willian Bigode, que recentemente renovou contrato com o Palmeiras até dezembro de 2022, mas dificilmente ficará no Allianz Park em caso o clube alviverde perca o título da Libertadores.

Apesar da euforia com novos reforços, o Cruzeiro ainda não pode registrar jogadores, pois tem débitos na Fifa relacionados a Arrascaeta e Riascos, gerando a punição da entidade, o Transfer ban.

Procurada, a assessoria do clube celeste não confirma nenhuma das sinalizações.

Fonte: O Tempo