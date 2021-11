Galo terá que dar sangue para vencer o Fluminense

É, torcedor atleticano, as últimas semanas parecem ser eternas, os dias transcorrem em passos de tartaruga – às vezes sinto que passaram a ter 100 horas! Nenhum atleticano aguenta esperar mais para gritar “é campeão”, ou melhor, “é bicampeão”. Mas tudo parece estar caminhando dentro do planejado. E a palavra é esta: planejamento. É isso que o Galo fez tão bem e que, muito em breve, espero, será coroado, com todos os louros possíveis. Que timaço, hein, torcedor atleticano? Um escrete daqueles para decorar a parede da sala principal da casa de cada apaixonado pelo Galo. Hulk, Nacho, Diego Costa, Everson, Alonso, Keno, Zaracho, Guilherme Arana… Já estou até imaginando o pôster, aquela foto clássica, igual àquela do título do primeiro Brasileiro, de 1971. Pois bem, sonhar é bom, mas vamos voltar um pouco para a realidade. No domingo, o Atlético enfrenta um Fluminense motivado, em busca de garantir a presença na Libertadores. Por isso, será preciso dar sangue, mais uma vez, para garantir os três pontos. E depois torcer para um tropeço do Flamengo na terça. Aí será o sonho virando realidade. Um abraço!

Fonte: O Tempo