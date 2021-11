Grêmio garante Vagner Mancini no cargo mesmo após sexta derrota

Vagner Mancini vai comandar o Grêmio diante do São Paulo , na próxima quinta-feira (2), em Porto Alegre. Quem garante é a diretoria gremista. O treinador foi bancado no cargo, mesmo após derrota por 3 a 1 para o Bahia que virtualmente rebaixou o clube gaúcho para a Série B do Campeonato Brasileiro.

O Grêmio pode, inclusive, ser rebaixado matematicamente no jogo com o São Paulo. O cenário de queda oficial depende de três resultados paralelos e derrota gremista.

Em contato com o UOL Esporte , a cúpula do clube gaúcho afirmou que Mancini segue no cargo, mesmo após a sexta derrota desde que assumiu o Grêmio.

Hoje (27), o Grêmio realizou um treino em Salvador, pela manhã, e chegou a Porto Alegre no início da noite. Na segunda-feira, a ideia da diretoria é realizar uma reunião com o grupo de jogadores para falar sobre a atuação na Fonte Nova.

Desde que chegou ao Grêmio, em outubro, Vagner Mancini conseguiu quatro vitórias em 11 partidas. Recentemente, chegou a acumular três rodadas sem perder, mas com o empate por 2 a 2 com os reservas do Flamengo, em Porto Alegre.

O Grêmio precisa de três vitórias nas últimas três partidas que tem para disputar no Brasileirão, contra São Paulo, Corinthians e Atlético-MG, e resultados paralelos para escapar do terceiro rebaixamento da história

Fonte: O Tempo