Liverpool marca gol 700 da era Klopp, goleia Southampton e assume vice-liderança

O Liverpool goleou o Southampton por 4 a 0 neste sábado, no Anfield, e alcançou a incrível marca de 700 gols marcados desde que Jürgen Klopp assumiu o comando, em 2015. A honra do gol simbólico coube a Diego Jota, quando ele balançou a rede pela segunda vez na partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Inglês, antes de Thiago Alcântara e Van Dijk fecharem o placar.

Além de render o número expressivo a ser acrescentado na conta do treinador, o resultado colocou o time na vice-liderança da liga nacional, com 28 pontos, mas a posição ainda pode ser tomada pelo Manchester City, que tem 26 e joga contra o West Ham no domingo. O Southampton é apenas o 14º colocado, com 14 pontos

O primeiro gol de Jota saiu ainda aos dois minutos do primeiro tempo, no momento em que ele recebeu um passe rasteiro de Mané, efetuado por baixo das pernas de Bednarek, e mandou para dentro, superando o goleiro McCarthy. Então, aos 32, o português apareceu novamente, desta vez para fazer o gol 700 da era Klopp, batendo de primeira após bom cruzamento de Salah, agora com oito assistências no campeonato, líder no quesito e também artilheiro

Ainda na etapa inicial, Adams tentou desviar mais um bom lançamento de Salah, mas deixou a bola cair nos pés de Thiago Alcântara, que chutou e viu um desvio do brasileiro Lyanco completar a trajetória do terceiro gol. Apesar da superioridade do Liverpool, o Southampton teve algumas finalizações que exigiram boas intervenções de Alisson. De qualquer forma, Van Dijk decretou a goleada ao marcar em uma finalização de primeira, aos sete minutos do segundo tempo, e o time visitante não conseguiu reagir.

O Liverpool volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o Everton no Goodison Park, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês No mesmo dia, o Southampton recebe o Leicester no St. Mary.

Fonte: O Tempo