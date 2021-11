Motivado, Bauermann volta a marcar gol pelo América após um ano e três meses

Foi Eduardo Bauermann o autor do único gol do América no empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid. Na cobrança de escanteio de Ademir, o zagueiro cabeceou para as redes e inaugurou o marcador. Apesar do resultado, o zagueiro celebrou a conquista pessoal alcançada neste sábado (27).

“Foi meu primeiro gol na temporada, isso mostra a motivação, mostra que nosso treino está dando resultado. Mostra que deu certo”, disse o zagueiro, em entrevista ao Premiere.

O gol, porém, não foi suficiente para a vitória americana, lamentada por Bauermann. “Sabíamos que seria um jogo difícil. Apesar de sairmos ganhando, tomamos um gol numa falha nossa, desatenção. Viemos para levar os três pontos, então isso nos deixa triste”, concluiu.

O zagueiro tem 81 jogos pelo Coelho, e dois gols marcados. Bauermann já havia balançado as redes em agosto de 2020, na vitória do América por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro.

Meu zagueirão além de proteger lá atrás, marca lá na frente! ⚽ Parabéns pelo primeiro gol na temporada, Eduardo Bauermann! 👏🏿👏🏿#CoelhãoSérieA#PraCimaDelesCoelho #SomosVolt pic.twitter.com/SVayc7yefj — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) November 28, 2021

Fonte: O Tempo