Sada Cruzeiro passa pelo Goiás em mais um ‘treino’ para o Mundial

Em duelo pela sétima rodada da Superliga Masculina de vôlei, o Sada Cruzeiro fez valer sua superioridade técnica e o mando de quadro para bater o Goiás por 3 sets a 0, parciais de 25/21, 25/20 e 25/19. O time visitante até que tentou encarar a equipe estrelada nas duas primeiras parciais. Contudo, não conseguiu se estabelecer diante dos mineiros. Embora tenha mostrado qualidade, pecou pela pouca experiência e pela irregularidade em quadra, neste sábado (27).

Com o resultado positivo na sétima rodada, o Cruzeiro assumiu, provisoriamente, a ponta da Superliga, com 20 pontos. Logo atrás, vem o Fiat Gerdau Minas, com 18, que, a partir das 21h deste sábado, recebe o Sesi, na Arena Minas.

O time do Barro Preto chegou à sétima vitória, tendo perdido apenas uma partida na competição. O Goiás, por sua vez, mantém-se na lanterna, sem pontuar, com sete reveses em sete compromissos. O Cruzeiro volta à quadra no próximo 3 de dezembro, às 21h30, para o clássico contra o Minas, na Arena Minas.

O confronto no ginásio Divino Braga, em Betim, também serviu como uma prévia para a estreia cruzeirense no Campeonato Mundial, a partir do próximo 7 de dezembro, diante do Sirjan Foolad, às 21h30, novamente no Divino Braga.

O ponteiro cubano López foi o maior pontuador do confronto, com 13 anotações. Além disso, levou o troféu Viva Vôlei, escolhido como o melhor em quadra. Dos setes jogos do Cruzeiro na Superliga, o jogador faturou o prêmio pela terceira vez.

Questionado sobre o que o time comandado pelo técnico Filipe Ferraz precisa ajustar antes da estreia no Mundial, López apontou a recepção. “Nosso ataque e bloqueio estão trabalhando muito bem. É só melhorar no passe porque, em alguns momentos, a gente sofre um pouquinho. Mas, é só trabalhar nos treinos para estar 100% no Mundial”, avalia López

O elogio do cubano para o saque do Cruzeiro condiz com a avaliação do ponta Kauan, um dos destaques do Goiás na derrota deste sábado. “O saque deles (Cruzeiro) é muito forte. Precisamos trabalhar mais a bola, não abaixar a cabeça. Estamos trabalhando muito para melhorar e resolver a questão da irregularidade (durante o jogo). Mas nossa equipe tem um potencial gigantesco para sair dessa situação”, ponderou.

Sada Cruzeiro: Cachopa, Wallace, López, Rodriguinho, Isac, Otávio e o líbero Lukinha. Entraram Cledenilson, Oppenkoski e Resley. Técnico – Filipe Ferraz.

Goiás Vôlei: Evandro, K. Jaques, Ricardo, Raphael, Éder Levi, Vini e o líbero Lukinhas. Entraram Erick, Pedro e Matheus. Técnico – Marcos Henrique

