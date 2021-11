Série que destaca o trabalho de cientistas mineiros concorre a prêmio nacional

Foi em meio à beleza natural e gélida de Ithaca – cidadezinha localizada na região centro-sul de Nova York e que já foi o reduto preferido dos hippies nos anos 1960 – que Cláudia Santos teve um dos encontros mais inusitados de sua carreira. Ali, no meio do mato, a diretora de cinema deu de cara com uma pequena comunidade de cientistas brasileiros trabalhando na prestigiosa Universidade Cornell – um dos mais respeitados centros de pesquisas dos Estados Unidos.

“Eu fiquei maravilhada e estarrecida ao mesmo tempo”, relembra ela com indignação. “Saber que devido à escassez de recursos no Brasil grandes profissionais acabam tendo que buscar oportunidades no exterior. O pior é que todos os brasileiros que estão lá – e muitos deles saíram de Minas Gerais – são os melhores do mundo em suas área”, completa ela com um tom de incredulidade.

A experiência acabou servindo de inspiração para a criação de “Cientistas Brasileiros Entre os Melhores” – produção desenvolvida pela própria Claudia Santos e que desde março deste ano tem sido exibida pelo canal da TV Cultura e também na plataforma de streaming Looke.

O projeto é um dos finalistas na categoria de melhor série documental para a TV paga do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, que acontece neste domingo (28).

Dividido em 13 episódios de 26 minutos, o seriado faz uso de diversas linguagens – como ficção, animação e documentário –, para mostrar como estudos desenvolvidos por alguns dos principais pesquisadores brasileiros vêm ganhando relevância internacional.

“A série busca chamar atenção para o trabalho feito por esses cientistas que muita gente no Brasil desconhece. Decidimos apostar numa linguagem híbrida, que une narrativas e imagens desses ilustres cientistas com situações ficcionais do cotidiano para entregar uma programa que fala com todo tipo de público, de todas as classes e de todas as faixas etárias”, explica Claudia.

Cientistas mineiros na ponta

Entre os destaques dao programa estão descobertas realizadas por nove cientistas mineiros da UFMG, das quais algumas são muito interessantes, como a pílula contra o suicídio, desenvolvida pelo doutor Humberto Corrêa, ou a vacina contra o crack criada pelo professor Frederico Garcia. “Os resultados são de grande relevância científica, já que não existe nenhum tratamento aprovado por agências reguladoras mundiais para esse fim”, ilustra Garcia.

Uma das únicas produtoras especializadas em ciência no Brasil, Claudia diz que “Cientistas Brasileiros Entre os Melhores” pode ser uma plataforma de apoio na divulgação de trabalhos acadêmicos tão importantes.

“O seriado já tem ajudado na propagação da ciência em vários aspectos. Constantemente recebo e​-​mails perguntando sobre os projetos feitos em ​Minas, e como as pessoas podem ter acesso a grupo de teste. O ​mais ​impressionante é que a​s pessoas que me procuram v​ê​m de várias camadas sociais e culturais”, revela a diretora, que atualmente produz “Fala Sério”, uma série de ficção da TV Cultura voltada para o público jovem e que está sendo filmada em BH.

“​O ​brasileiro tem sim interesse pela ciência quando entende que esta pode melhorar a sua vida.​ ​Várias pessoas já me falaram que a série é de utilidade pública e que deveria ser liberada para todos assistirem. Quem sabe isso um dia não vira realidade”, ambiciona.

