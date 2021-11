Veja o vídeo dos bastidores da despedida de Sobis e Ariel Cabral do Cruzeiro

O Cruzeiro publicou o vídeo de bastidores do empate em 0 a 0 com o Náutico, na última quinta-feira (25), pela 38ª rodada da Série B. A partida marcou as despedidas de Rafael Sobis e Ariel Cabral da equipe celeste.

Em dia de festa, com mais de 60 mil presentes no Mineirão, a ​ocasião prestigiou os dois jogadores que foram peças importantes na história da Raposa – integrando o grupo bicampeão da Copa do Brasil em 2017 e 2018.

Sobis está se aposentando de vez dos gramados, e Ariel Cabral – que completou 200 jogos com a camisa cruzeirense –, não terá seu contrato renovado.

Durante a homenagem, os dois se abraçaram e deixaram a noite azul como o Cruzeiro merece: em alta, mesmo terminando a Série B em 11º lugar, com 48 pontos.

No registro é possível perceber a emoção dos atletas e muito carinho da torcida pela dupla.

Veja o vídeo completo abaixo:

Fonte: O Tempo