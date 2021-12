Após vitória do Galo, Fred, do Flu, crítica VAR nas redes sociais

A vitória de virada do Atlético em cima do Fluminense na tarde deste domingo (28) gerou uma discussão sobre o pênalti marcado pelo árbitro após revisão do VAR ainda no primeiro tempo. Os jogadores tricolores ficaram na bronca com a arbitragem, alegando que não houve toque de mão de Marlon.

Após a partida, o atacante Fred, que hoje veste a camisa do Fluminense, já defendeu o Galo, mas não é querido pela torcida – foi até muito xingado no Mineirão na tarde deste domingo pelos torcedores na arquibancada -, fez uma publicação irônica em seu perfil no Instagram com uma imagem editada com um árbitro revendo um lance na cabine do VAR usando uma venda nos olhos. Veja:

Fonte: O Tempo