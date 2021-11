Galo: após uma vida em preto e branco, ‘Seu’ Du aposta no título brasileiro

Há cerca de um ano e meio, a rotina de mais de três décadas foi interrompida abruptamente. O laço se desfez, sem qualquer aviso prévio, mas o amor permaneceu. Incólume e imune aos infortúnios da vida e a qualquer sorte de traição. “Não tem jeito, sou atleticano desde pequeno. Quando criança, morava no Santa Efigênia (bairro da zona Leste de Belo Horizonte) e ia com os meus amigos, a pé, torcer para o Galo no campo de Lourdes (zona Sul)”, relembra Hermes Eduardo Vasconcellos, ou simplesmente Seu Du, de 84 anos.

O menino que frequentava o antigo estádio Antônio Carlos, onde foi erguido o luxuoso shopping Diamond Mall, teve o prazer de vestir e conquistar título com a camisa alvinegra, no bicampeonato mineiro 1962/1963. Era lateral-esquerdo e chegou ao Galo após se destacar no Guarani de Divinópolis. A partir de 1984, tornou-se massagista do clube, onde permaneceu até o ano passado. No período, não “calçou chuteiras”. E daí? Viveu direta e intensamente os fracassos e as conquistas do Atlético. Do rebaixamento à Série B do Brasileiro, em 2005, à conquista épica da Copa Libertadores, em 2013.

Agora, de sua residência no bairro Dona Clara, na região da Pampulha, vive a expectativa de soltar o grito de campeão brasileiro, entalado na garganta há 50 anos. A quatro jogos para o fim da Série A, o Galo lidera a competição com 75 pontos, oito à frente do Flamengo, segundo colocado, e está muito perto de conquistar o título nacional pela segunda vez em sua história.

“A gente torce para levantar a taça. Estamos precisando! O título está nas mãos, não podemos deixá-lo escapar. Temos um bom time, bem armado, com um treinador que entende de futebol. O Galo tem tudo para ser campeão”, aposta Seu Du.

A confiança do ex-massagista não é mero papo de torcedor “fanático” e ex-funcionário dedicado. Encontra eco na matemática. O site Probabilidades no Futebol da UFMG, por exemplo, aponta o Galo com 99,25% de chance de título. Se tudo correr como planejado, Seu Du pretende estar no Gigante da Pampulha para testemunhar o momento ou, quem sabe, participar da festa.

“Tenho acompanhado os jogos pela TV, pelo rádio. Como dá saudade, viu? Vontade de estar no Mineirão, trabalhando ou torcendo. Depois que saí (do Atlético), não voltei ao estádio. Pretendo ir nos dois últimos jogos”, diz.

A primeira oportunidade para Seu Du saciar a vontade será neste domingo (28), contra o Fluminense, às 16h, no Mineirão, embora o título antecipado não possa ser conquistado nesta tarde.

Fim do “casamento” e direitos trabalhistas não cumpridos pelo Galo

Do alto dos seus 84 anos, Seu Du garante gozar de plena saúde, obviamente, respeitando os limites da sua idade. Confessa que ainda estaria cumprindo sua rotina diária na Cidade do Galo, caso não houvesse chegado a demissão, homologada em junho do ano passado, após decretada a pandemia do coronavírus.

“Eu não sairia, porque estava trabalhando normalmente. Não havia nada que me impedisse em relação à parte física, à saúde. Quando fui demitido, fiquei meio ‘no ar’ e me perguntava: ‘será que saí mesmo?’. Com o tempo, a ficha foi caindo”, recorda-se, resignado.

Devido ao surto da Covid-19, o Atlético restringiu a circulação no centro de treinamento. Seu Du, por isso, nunca mais voltou ao clube. “Sinto muita saudade de tudo. De estar junto à equipe, no estádio, de algumas viagens”, confessa.

“O Fábio Santos (atualmente no Corinthians) dizia: ‘acho que vou morrer e o senhor vai continuar trabalhando aqui’. Sempre tive boa relação com todos e os jogadores sempre brincavam muito comigo”, orgulha-se.

Quando o lateral-esquerdo do Timão nasceu, Seu Du já batia ponto, havia um ano, no Galo.

Na esteira do caos sanitário, estima-se que o alvinegro tenha dispensado cerca de 270 profissionais de diversas áreas, na gestão do ex-presidente Sérgio Sette Câmara. “No primeiro mês, fomos liberados para ficar em casa. Depois de um tempo, chamaram-nos para acertar”, explica Seu Du.

Sobre os trâmites burocráticos em seu processo demissional, o ex-massagista disse, em mais uma prova de amor e respeito ao clube, que o Atlético “pagou tudo direitinho”.

Contudo, o Super.FC comprovou, por meio de informações públicas, que o Galo não cumpriu suas obrigações trabalhistas com um dos seus mais veteranos colaboradores. Quando rescindiu o vínculo empregatício com o então funcionário, deixou de pagar os 40% de multa sobre o saldo do FGTS e estava em atraso com depósitos desta e de outras verbas. Os direitos de Seu Du precisaram ser reconhecidos pela Justiça do Trabalho.

Em audiência no último 27 de julho, houve acordo parcial entre as partes. O Atlético se comprometeu a fazer “todos os depósitos de FGTS pendentes, bem como a multa de 40% até o último 15 de novembro”, ocasião em que o clube entregaria “nova chave de conectividade social para saque dos valores.”

O despacho da juíza Anielly Varnier Comerio Menezes Silva foi enfático, peremptório: “O reclamante dá quitação exclusivamente em relação ao FGTS incidente sobre as remunerações ao longo do vínculo, bem como à multa de 40%, ficando ressalvadas diferenças de FGTS decorrentes de prêmios e de horas extras”.

Nova audiência está marcada para 25 de maio de 2022. Na ocasião, a Justiça do Trabalho começará a analisar outras obrigações eventualmente não cumpridas pelo Atlético, em 36 anos de serviços prestados pelo ex-massagista.

