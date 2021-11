LNF: Carlos Barbosa e Cascavel disputam vaga na final

Carlos Barbosa e Cascavel voltam a medir forças neste domingo (28), a partir das 11h (horário de Brasília) no Centro Municipal de Eventos, em Carlos Barbosa (Rio Grande do Sul), em busca de uma vaga na decisão da Liga Nacional de Futsal (LNF). A TV Brasil transmite a partida ao vivo.

Como triunfou por 4 a 2 no confronto de ida, na última segunda-feira (22), a Serpente Tricolor jogará por um empate para chegar à decisão. Porém, por ter melhor campanha na primeira fase, os mandantes passam a ter a vantagem do empate na prorrogação caso vençam no tempo normal. Quem avançar pega Foz Cataratas ou Magnus, que disputam a outra semifinal.

Apesar da derrota na ida, o técnico do Carlos Barbosa, Edgar Baldasso, diz que confia na classificação, ainda mais em um jogo no qual conta com o apoio de sua torcida: “Toda derrota coloca você para baixo, mas isso não elimina nossa confiança de tudo que já foi feito. Nada está perdido, muito pelo contrário. As chances são grandes e, se elas existem, vamos lutar por elas”.

Mas, além do apoio da torcida o treinador sabe que é fundamental uma nova postura em um jogo tão importante: “É fundamental iniciar o jogo de forma mais contundente. A questão de estarmos dois gols atrás do placar faz com que a equipe tenha que se expor muito mais. A eficiência nas conclusões também precisa ser maior, seja no jogo posicional ou em boas oportunidades de bola parada”.

Já o comandante do Cascavel, Cassiano Klein, não se deixar levar pela vantagem obtida em casa, e espera muito equilíbrio na partida deste domingo: “Não existe vantagem, e sim a sequência do duelo. Como se fosse o segundo tempo agora. Esperamos uma atmosfera fantástica. É o momento que todo o jogador se prepara para viver. Agora chegou a nossa vez, e vamos procurar aproveitar”.