Nhoque de inhame: veja como fazer receita vegetariana simples, com cogumelos

Receita de nhoque cai bem em qualquer dia e em qualquer versão. Para sair da tradicional, feita com batatas, uma sugestão do chef Américo Piacenza, do restaurante italiano Cantina Piacenza, em BH, é utilizar inhame e parmesão na massa — um preparo que ainda assim é bem simples de fazer (veja no vídeo abaixo). Como molho, o chef inova ao trazer uma opção para vegetarianos, com cogumelos.

Para os supersticiosos, essa receita também pode ser preparada nos dias 29 — quando, segundo a tradição, é preciso comer, de pé, as sete primeiras unidades do nhoque, e com uma nota de dinheiro debaixo do prato. No momento das garfadas, deve-se desejar fortuna e sorte (quem não quer isso?).

Essa história surgiu na Itália, no século IV, e, segundo a lenda, está atrelada a São Pantaleão. Ele teria pedido comida a uma família que, mesmo tendo pouco, repartiu o nhoque com o desconhecido — ficando cada um com sete unidades. Depois que o visitante se foi, os integrantes da família encontraram dinheiro embaixo dos pratos de comida – daí a tradição do ‘gnocchi della fortuna‘ (ou nhoque da sorte).

VEJA O VÍDEO DA RECEITA DE NHOQUE DE INHAME COM COGUMELOS

Nhoque de inhame ao molho de cogumelos

Ingredientes

Para a massa

1 kg de inhames (assá-los até ficarem bem macios e espremê-los)

200 g de farinha de trigo

1 ovo

100 g de parmesão

Para o molho de cogumelos

100 mL de azeite

400 g de cogumelos portobello cortados em lâminas

1 cebola média picada

2 dentes de alho picado

100 mL de vinho branco

Pimenta dedo-de-moça fresca picada a gosto

Tomilho a gosto

Sal a gosto

100 g de parmesão para finalizar

Como fazer

Massa

Misture o inhame com o ovo, a farinha e o parmesão. Trabalhe a massa até ela ficar homogênea e com uma boa consistência. Faça pavios com a massa (no sentido do comprimento), enfarinhando-a bem. Corte os nhoques. Cozinhe-os em água fervente com sal até subirem. Escorra-os e coloque neles um pouco de manteiga.

Molho

Em uma frigideira de fundo grosso, esquente o azeite. Refogue a cebola até ela ficar transparente. Junte o alho e cozinhe. Adicione os cogumelos. Misture e deixe assim por alguns minutos. Adicione o vinho. Deixe o álcool evaporar. Coloque o tomilho e cozinhe até o molho encorpar. Se necessário, ajuste o sal. Reserve.

Montagem

Esquente o molho em uma panela grande e misture o nhoque. Deixe levantar fervura e sirva montando pratos individuais ou em uma travessa grande.

Fonte: O Tempo