Pai de Hulk sente orgulho ao ver filho brilhando em campo pelo Galo

O atacante Hulk se tornou aos poucos o principal nome do Atlético na temporada. Artilheiro do Brasileiro, o jogador balançou as redes duas vezes na tarde deste domingo (28), no Mineirão, na vitória por 2 a 1 em cima do Fluminense. Muito perto de confirmar o título do Campeonato Brasileiro, o pai de Hulk falou sobre o orgulho em ver seu filho se dando bem em campo e pregou cautela para soltar o grito de campeão.

“É um orgulho muito grande ter um filho como o Hulk. É um orgulho muito grande para ele também ter um pai como eu. Eu acho que é muito orgulho. Ser campeão aqui no Atlético é uma honra, um orgulho. O time merece, Todos estão de parabéns aqui em BH. Eu creio que cada dia mais vamos ter mais sucesso. É uma honra e muito orgulho”, disse Gilvan, pai de Hulk, ao Super.FC.

Antes de vestir a camisa do Galo, Hulk fez sua carreira internacionalmente. Como profissional no Brasil, o atleta jogou apenas duas partidas pelo Vitória, e logo foi para fora em busca de oportunidade no mundo da bola. Voltar ao Brasil era um sonho dele e de toda família, mas a adaptação não foi fácil.

“Para ele chegar no Brasil foi muito difícil. Nunca tinha jogado. Onde ele passou, foi campeão. Com todos os times. Trabalho honesto; É um bom menino, bom jogador, bom filho, bom pai. Ele é uma ótima pessoa. Quem convive com ele sabe quem é o Hulk. Ele vai dar muito orgulho aqui ainda”, disse o pai do atacante.

Orgulhoso do caminho de ídolo que Hulk tem traçado no Galo, o pai do jogador sempre se empolga nas arquibancadas acompanhando o filho em campo. Após a vitória, estava animado com a quase matemática confirmação do título. “Nós estamos gritando é campeão, mas tem jogo ainda. Só que eu creio em Deus que nós já estamos com o título na mão”, disse.

Fonte: O Tempo