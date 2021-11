Rodoanel: moradores da Grande BH protestam contra o traçado na Vargem das Flores

Moradores de cidades da Grande BH protestam, na manhã deste domingo (28), em Contagem, na Grande BH, contra o traçado proposto pelo governo de Minas Gerais para o Rodoanel Metropolitano. O protesto foi convocado pelo Movimento SOS Salve Vargem das Flores e pela Associação de Proteção e Defesa das Àguas de Vargem das Flores (Aprovargem).

A manifestação, batizada de ‘Não Vamos Trocar Água por Estradas’ teve início às 9h, MG-808, no bairro Granja Ouro Branco, em Contagem. Posteriormente, o movimento seguiu em carreata para a Prainha de Vargem das Flores, no bairro Solar do Madeira. Durante o ato, os manifestantes alertam sobre os impactos ambientais e urbanos que o traçado proposto pelo Executivo Estadual pode causar.

“Não vamos aceitar que o rodoanel destrua Vargem das Flores. Não trocar água por estrada”, entoaram os presentes no ato.

Problemas

Desde que foi colocado em pauta pelo governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), o projeto do Rodoanel Metropolitano tem sido alvo de críticas. Na proposta atual, a segunda apresentada, há diversos problemas, segundo as prefeituras da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Na última sexta-feira (26), inclusive, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus (PV), informou que vai enviar ofício ao Estado pedindo a suspensão da tramitação do projeto para análise dos deputados. Cálculos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) apontam que o custo da obra total do Rodoanel, com 100,6 km de extensão, é de aproximadamente R$ 5,09 bilhões.

Os prefeitos de Betim, Vittorio Medioli (sem partido), e de Contagem, Marília Campos (PT), denunciam que a obra proposta pela Seinfra aumenta os impactos na área de Proteção Ambiental (APA) Várzea das Flores, localizada entre Betim e Contagem. Além disso, o traçado defendido pelo Estado pode descarregar nos centros urbanos dessas cidades o movimento das BRs 381 e 262.

Outra crítica feita ao projeto é que a obra, segundo apresentação da Seinfra, terá um pedágio cobrado de R$ 0,35 por km rodado por eixo. O valor é 1.067% maior do que o praticado na rodovia Fernão Dias, entre Contagem e São Paulo, por exemplo, que tem como preço unitário R$ 0,033 por km rodado por eixo.

Na BR–381, que liga Minas a São Paulo, há oito praças de pedágio, de R$ 2,30 cada. Em uma conta simples baseada na situação em que o motorista percorreria todos os 100,6 km do percurso do Rodoanel, um carro de passeio gastaria R$ 35,23 para transitar em todo o percurso.

Matéria em atualização.

Fonte: O Tempo