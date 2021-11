SP: mamografias gratuitas são oferecidas no Ginásio do Ibirapuera

Uma carreta móvel oferece, gratuitamente, neste domingo (28), exames de mamografia no Ginásio do Ibirapuera, Avenida Marechal Estênio Albuquerque Lima, 413. As pacientes serão atendidas das 8h às 17h. De acordo com o governo do estado de São Paulo, a meta é reunir cerca de 15 mil pessoas e incentivar o diagnóstico precoce de câncer de mama entre as paulistanas.

Para mulheres de 50 a 69 anos, não há necessidade de pedido médico ou agendamento, basta apresentar RG e cartão SUS. As mulheres com idade de 35 a 49 anos e acima de 70 devem apresentar também a solicitação médica do exame.

A ação faz parte da Corrida da Esperança, que também é uma iniciativa do governo estadual. Qualquer anormalidade identificada nos testes será repassada para a rede estadual de saúde e a paciente poderá fazer o tratamento em qualquer unidade de referência da Rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer.

Vacina contra covid-19

Além dos exames de mamografia, neste domingo, terá vacinação contra a covid-19 no Obelisco do Ibirapuera, das 7h às 16h. O público-alvo são pessoas que ainda não tomaram a segunda dose e a de reforço.