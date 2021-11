Torcedor do Galo, prefeito Alexandre Kalil apoia o time no Mineirão

Presidente campeão da Copa Libertadores com o Atlético em 2013 e torcedor fanático do Galo, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), está no Mineirão para acompanhar a partida contra o Fluminense, válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Este é o primeiro jogo da campanha que está muito perto de confirmar o bicampeonato brasileiro que o chefe do executivo municipal é visto no Gigante da Pampulha para apoiar o time. Quando apareceu em um dos camarotes do estádio, Kalil foi bastente festejado pelos torcedores e teve o nome gritado em coro.

Fonte: O Tempo