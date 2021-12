Alta dos insumos pressiona preço do queijo em Minas

Premiado internacionalmente e reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro pelo Instituto de Patrimônio Histórico Nacional (Iphan), o Queijo Minas Artesanal (QMA) também sobre com a inflação no país. O processo produtivo da iguaria vem enfrentando dificuldades, desde o segundo semestre de 2020, com alta nos preços de insumos utilizados para a produção e embalagem e no transporte dos queijos.

A elevação nos valores em alguns casos chega a 100%, segundo os produtores. Os grandes vilões são a soja e o milho. Utilizados na alimentação do gado como base para produção de leite, os dois produtos chegaram a dobrar de preço. Para se ter ideia, segundo estimativas da Associação dos Produtores de Queijo Canastra (Aprocan), os custos somente para alimentar o rebanho tiveram um salto aproximado de R$ 4.000 para R$ 9.000 desde setembro do ano passado.

Além disso, embalagens de papelão, que antes custavam R$ 0,80 a unidade, chegaram ao valor de R$ 1,80. “E ainda temos os custos com combustível para o transporte dos queijos, de manutenção dos maquinários nas fazendas, de compra dos outros insumos como o coalho, contas de água e luz”, afirma o gerente executivo da Aprocan, Higor Freitas. A saída encontrada pelos produtores para manter as vendas foi diminuir a margem de lucro e não repassar a totalidade dos valores gastos aos lojistas e consumidores.

“Não podemos elevar o preço demais, pois o mercado não absorve esses valores, e a situação piora. Pelo menos os queijos ainda têm uma procura muito boa”, acrescentou Freitas. O cenário é vivenciado por Ademilson Marcos da Silva, 36. Morador de Alagoa, no Sul de Minas, ele trabalha na produção de queijos há duas décadas e teme pelo futuro. “O próximo ano pode ser ainda pior que 2021, porque os preços continuam subindo muito”, salienta.

De acordo com o Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados no Estado de Minas Gerais (Silemg), o aumento nos custos de produção também ocorre em um período de redução no poder aquisitivo da população. Para Celso Costa, diretor executivo da entidade, o ponto mais frágil da cadeia produtiva hoje são os pequenos produtores. “O momento é de cautela e cuidado para que os produtores consigam manter a estabilidade financeira. Toda a cadeia do leite, desde o pequeno produtor até a indústria, passa por um momento de muito aperto”, observa.

A coordenadora técnica de bovinocultura da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater), Tânia Rabello, disse que a instituição tem atuado junto aos produtores com orientações sobre práticas que podem reduzir os gastos com produção mantendo a qualidade dos queijos. Ela afirma que cerca de 60% dos custos totais são com a alimentação do gado. “Uma alternativa que a gente sempre orienta é investir mais na produção de alimentos volumosos como a silagem, em substituição ao milho, a cevada e até a mandioca”, explicou.

Responsável por fazer o queijo que levou a medalha de bronze no concurso mundial de queijos na França, neste ano, José Orlando Ferreira, 59, acredita que o grande desafio dos produtores de queijos artesanais é manter, mesmo com os suplementos em alta, a alimentação do gado para garantir um bom volume de leite e os estoques de queijo para comercialização. Na avaliação dele, um aumento no preço da especiaria será necessário em breve.

“A situação está difícil, mas ainda vamos controlando. Mas vai chegar a um ponto que vamos ter que repassar, aos poucos”, avisa. Para evitar um aumento, o presidente da Associação de Produtores de Queijo do Serro, José Ricardo Ozólio, adota medidas paliativas para produzir um dos mais tradicionais queijos do Estado. “Estamos plantando uma grande quantidade de milho, soja e palma para alimentar o gado. Vamos buscar alternativas para baratear o nosso processo”, contou.

Em nota, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) disse que tem atendido demandas históricas do setor produtivo e tem trabalhado e dialogado com instituições de pesquisas, produtores e órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo federal.

Protagonismo do Estado é ameaçado

Presidente da Associação dos Produtores de Queijo Artesanal do Campo das Vertentes, Mariana Resende acredita que, mesmo com as dificuldades enfrentadas, a qualidade dos produtos vai se manter inalterada. Ela, porém, faz um alerta sobre a possibilidade de Minas Gerais perder o protagonismo em relação à produção de queijos artesanais por não possuir uma legislação adequada ao pequeno produtor.

“Nós obedecemos às mesmas regras de grandes laticínios, sendo que o volume de produção é muito menor. É uma situação desproporcional”, critica.

Ela disse que outros Estados estão avançando no assunto, mesmo sem não ter a mesma tradição de Minas.

