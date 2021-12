América não renova com Bruno Nazário, e meia vai retornar ao Hoffenheim

Bruno Nazário não terá o seu contrato renovado com o América. O meia, que pertence ao Hoffenheim, da Alemanha, publicou em suas redes sociais seu processo de mudança.

A informação foi divulgada pelo ge.globo, e confirmada pela reportagem. Nazário estava no clube desde março, treinando no CT Lanna Drumond, e foi anunciado oficialmente em abril. Atuou em 22 jogos e marcou um gol, no Campeonato Mineiro.

Sofreu com a reinfecção da Covid-19, em agosto desse ano, e teve dificuldades em sua recuperação, como relatou sua esposa. “Teve muitos sintomas, está voltando gradualmente aos treinos. Mesmo jovem e atleta, sua recuperação está mais lenta”, disse Kellyn Tinoco, em setembro deste ano.

Nazário foi utilizado apenas três vezes após esse período, em outubro, nos jogos contra Internacional e Bahia, com Vagner Mancini, e em 11 de novembro, do jogo contra o Galo, já com o técnico Marquinhos Santos. Um total de 47 minutos neste retorno aos gramados, todos pelo Brasileirão.

A assessoria do América afirmou que o jogador segue cumprindo o seu contrato de empréstimo com o clube, que vai até dezembro, e que não vai se pronunciar sobre renovações contratuais.

Fonte: O Tempo