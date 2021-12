Após fim de semana, indicadores da Covid se mantêm estáveis no nível verde em BH

Após o fim de semana, Belo Horizonte apresentou apenas ligeiras variações em seus indicadores da Covid-19, com todos eles se mantendo no nível verde, de controle da pandemia. As informações constam no Boletim Epidemiológico, divulgado nesta segunda-feira (29) pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

O Número Médio de Transmissão por Infectado (RT) apresentou aumento, passando de 0,94 na sexta para 0,96 nesta segunda. Isso significa que, a cada 100 pessoas confirmadas para a doença, outras 96 acabam sendo contaminadas pelo vírus.

A ocupação de leitos de UTI voltados para o novo coronavírus também apresentou um ligeiro aumento, passando de 39,6% para 40%. Dos três, somente a ocupação das enfermarias apresentou queda, passando de 46,4% para 46,2%.

Números

A capital mineira registrou, entre sexta (dia do último boletim) e esta segunda-feira, quatro mortes confirmadas para a Covid-19. Com isso, BH chegou a 7.020 óbitos pela doença. Já os casos confirmados chegaram a 292.713 e 854 casos seguem sendo acompanhados pela PBH.

Até agora, a cidade já tem 71,9% da população vacinável completamente imunizada contra a Covid, e 83,6% que receberam a primeira dose ou vacina de dose única. Também já foram aplicadas 332.375 doses de reforço.

Fonte: O Tempo