Após seis jogos, Marquinhos Santos não poderá repetir escalação do América

Nos últimos seis jogos do América, Marquinhos Santos utilizou a mesma escalação. Porém, nesta terça-feira (30), diante da Chapecoense, o treinador terá que mudar a equipe, devido ao desfalque do argentino Mauro Zárate, que vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Em sua chegada, no fim de outubro, Marquinhos Santos havia realizado trocas no ataque do time que vinha sendo utilizado por Vagner Mancini. Rodolfo foi acionado duas vezes, nos jogos contra Santos e Fortaleza, para formar trio com Ademir e Felipe Azevedo, e Ademir e Zárate, respectivamente.

Porém, no jogo contra o Galo, em 7 de novembro, o comandante americano optou por Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê, e um ataque com Ademir, Felipe Azevedo e Zárate. Foi esta a formação nos jogos contra Atlético, Sport, Grêmio, Atlético-GO, Fluminense e Red Bull Bragantino.

O mais cotado para assumir a vaga de Mauro Zárate é Fabrício Daniel, que apesar de não ter chances como titular, tem sido acionado nos últimos jogos para substituir o argentino, como nos jogos contra Fluminense e Red Bull Bragantino.

Além de Fabrício Daniel, Marquinhos Santos tem as opções de Rodolfo, Carlos Alberto, Yan Sasse, Marcelo Toscano e Ribamar.

