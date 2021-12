Arena MRV: Brahma será cerveja oficial do estádio do Galo

A Arena MRV, estádio em construção do Atlético, fechou parceria com a Brahma para o funcionamento da arena. A marca de cervejas dará nome ao setor nível 1 da futura casa do Galo e será a fornecedora exclusiva de cerveja e chopp dos bares e camarotes do estádio por seis anos.

Tradicionalmente apoiadora do futebol brasileiro, a Brahma também participará dos eventos comemorativos de inauguração da Arena MRV, além dos jogos que serão disputados no estádio, pelo período de seis anos.

“Essa parceria fortalece ainda mais a nossa trajetória no esporte, com a união de duas marcas que movem multidões e fazem parte da vida de muitas pessoas: a Brahma e o Atlético Mineiro. Nós já somos a cerveja oficial do Clube e, apoiando esse sonho, fechamos a experiência completa do torcedor atleticano, contribuindo para proporcionar a eles bons momentos dentro do estádio”, disse a gerente regional de marketing da Brahma, Fernanda Federico.

Bruno Muzzi, CEO da Arena MRV, ressaltou a oportunidade de fechar outra parceria para o estádio que tem previsão de ser inaugurado no fim de 2022. “A Brahma é uma marca naturalmente ligada ao futebol e a grandes eventos. Estamos sempre em busca de associar o projeto do estádio do Atlético aos grandes nomes do mercado,” disse.

Fonte: O Tempo