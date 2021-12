Atleticanos vivem ansiedade e prometem ‘secar’ o Flamengo em jogo contra o Ceará

É só começar a falar sobre o Atlético estar cada vez mais perto do título do campeonato Brasileiro que o policial militar, Lawrence Johnson Scofield, 55, se emociona. Morador de Brasília, no Distrito Federal, ele veio à Belo Horizonte apenas para ver o jogo do time contra o Fluminense no mineirrão, no útlimo domingo (28). Na mala, ele afirma que vai aproveitar para levar duas bandeiras do Atletico para comemorar o título, que pode vir já nessa terça-feira (30), se o Flamengo empatar ou perder para o Ceará.

“É muita emoção. Eu passei o dia de ontem todo preocupado com o jogo. Você olhava para o estádio e a emoção tomava conta de todo mundo, foi uma alegria muito grande. eu não podia perder essa oportunidade de assitir esse jogo. Falando disso nesse momento eu estou emocionado, arrepiado de estar lembrando do jogo ontem e da festa maravilhosa”, disse.

No que depender do motorista Giovani César Guilherme, 55, o “secador” contra o Flamengo vai estar ligado no máximo, já que o time carioca é único que ainda está no páreo com o Atlético na luta pelo título do Brasileiro. “Amanhã eu sou Ceará desde pequeno. Amanhã o Ceará vai ganhar e nós já vamos fechar a praça Sete”, destacou.

O auxiliar administrativo, Jerson Pereira de Araújo, 68, conta que vai viver a emoção de ver o Atlético campeão do Brasileiro novamente. Em 1971 ele viu o time ganhar o título. Agora, ela afirma que essa conquista será boa para animar as novas gerações. “Desde pequeno eu sou atleticano. Sempre acompanhei o time. Pra mim é uma alegria e vai ser bom para esses meninos novos que nunca viu o galo ser campeão. Eu vi, em 1971. Mas graças a Deus eu estou tranquilo e espero por domingo também no Mineirão”, ressaltou.

Para o taxista Newton Evandro, 59, o Flamengo não tem condições de tirar o título do Atlético. “Aquele time preto e vermelho do Rio de Janeiro é que tem que correr atrás, o galo já é bi-campeão brasileiro sem precisar jogar. O título do Atlético já começou desde o primeiro jogo do campeonato Brasileiro”, disse.

Na casa do motorista de ônibus aposentado, Giorgino Pereira, 73, a família vai assistir o jogo do Flamengo x Ceará em conjunto e a ansiedade de gritar campeão está grande. “O Atlético na minha vida é tudo de bom. Alegria, diversão e o amor à camisa. Lá em casa a gente junta todo mundo e estão todos empolgados”, apontou.

A partida entre Flamengo x Ceará ocorre nesta terça-feira (30), às 20h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

