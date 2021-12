Atlético-GO derrota Bahia e se afasta do Z4 do Brasileiro

Com um gol nos acréscimos, o Atlético-GO derrotou o Bahia por 2 a 1, na noite desta segunda-feira (29) no estádio Antonio Accioly, e conseguiu abrir distância para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

ESSA É PRA VOCÊ, TORCEDOR DO DRAGÃO! 🇹🇹🔥⚽⚽ Na RAÇA vencemos o Bahia por 2 a 1. Marlon Freitas e o iluminado Janderson marcaram os gols do Atlético. A SÉRIE A É O MEU LUGAR!#DRAGÃO pic.twitter.com/vzVzyTMeLu — Atlético Goianiense (@ACGOficial) November 30, 2021

Com o triunfo na partida válida pela 35ª rodada da competição, o Dragão chegou aos 44 pontos, na 13ª posição. Já o Tricolor baiano ficou em situação difícil após o revés, na 16ª posição com 40 pontos, muito próximo de entrar no Z4.

Após um primeiro tempo sem gols, o Atlético-GO abriu o placar aos 13 minutos da etapa final com Marlon Freitas em cobrança de pênalti. O Bahia chegou a empatar aos 25 minutos com Rodallega. Porém, o Dragão ficou com o triunfo final graças a gol de Janderson aos 47 minutos.

NOS BRAÇOS DO POVO! O NOSSO POVO! 🇹🇹🔥#DRAGÃO

📸: Bruno Corsino-ACG pic.twitter.com/0oS0jMnc8w — Atlético Goianiense (@ACGOficial) November 30, 2021

O Atlético-GO volta a entrar em campo na sexta-feira (3), contra a Chapecoense na Arena Condá. Um dia antes o Bahia recebe o líder Atlético-MG.