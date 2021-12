Cruzeiro mantém ideia de ser sócio majoritário em SAF, mas abre debate

O Cruzeiro mantém a ideia original de que o clube seja dono de 51% das ações com a transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Desta forma, os investidores terão direito a 49%. Uma mudança neste panorama não foi totalmente descartada. As partes vão discutir a situação nas próximas reuniões.

Em reunião da diretoria com membros do Conselho Deliberativo na noite desta segunda-feira (29), o presidente Sérgio Santos Rodrigues contou com o auxílio de representantes da XP Investimentos para explicar as ideias para a transformação em clube-empresa, sacramentada nesta tarde.

A corretora é a responsável por captar investidores para o clube neste momento. Há a expectativa que o clube siga como acionista majoritário. A situação será definida no decorrer do próximo mês, quando haverá novas reuniões para debater o assunto.

Fonte: O Tempo