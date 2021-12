Cuca exalta Hulk pelo Galo: “merece ser o melhor do Brasileiro”

Hulk é a estrela do Atlético na temporada. Com 32 gols e 13 assistências em 64 jogos disputados, o atacante de 35 anos se tornou o destaque do time que está perto de ganhar o Brasileirão e na final da Copa do Brasil.

Cuca não tem dúvidas: o dono da camisa 7 se encaixou como uma luva na Cidade do Galo. O técnico ainda entalece o seu comandado e ainda diz que quer vê-lo como o melhor jogador da atual edição do Campeonato Brasileiro.

“Ele está num ano mágico. Um jogador de 35 anos que corre igual uma criança, treina todo dia. Amanhã ele já vai querer treinar. Não machuca, graças a Deus! Se cuida também, se preserva, né? Um cara muito forte fisicamente e se prepara bem para os jogos. Tem uma condição de recuperação, até na casa dele, muito apropriada. Isso tudo faz a diferença, né? ‘Casou que é uma luva’ aqui com o Atlético. Eu não sei se está fazendo mais bem para ele ou para o Atlético essa vinda dele – eu acho que para os dois. Merece, sim, o título de ser o melhor jogador do Brasileiro”, afirmou.

Hulk marcou duas vezes para o Galo no fim de semana e ajudou o time a garantir a vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense no Mineirão. Os mineiros precisam torcer por um tropeço do Flamengo nesta terça-feira (30), diante do Ceará, para assegurar a taça do torneio nacional.

Fonte: O Tempo