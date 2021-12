Filho de Maluf se emociona com Galo: ‘único título que faltou ao meu pai’

A boa fase vivida pelo Atlético na temporada, muito perto de confirmar o título do Brasileirão, deixa a torcida alvinegro bastante ansiosa nesta reta final. João, filho de Eduardo Maluf, ex-diretor de futebol do Galo, esteve entre os torcedores que lotaram o Mineirão no domingo (28) e fez um relato emocionado nas redes sociais.

Maluf morreu aos 61 anos, em 2017, por complicações causadas por um câncer de estômago. O dirigente fez parte da reconstrução do Galo, que culminou nos inéditos títulos da Libertadores (2013), da Recopa Sul-Americana (2014) e da Copa do Brasil (2014), além de levantar a taça do Mineiro por quatro vezes (2012, 2013, 2015 e 2017)

Em uma publicação emocionada em seu perfil no Instagram, o filho do ex-diretor do Atlético disse que a taça do Campeonato Brasileiro foi a que faltou ao pai Maluf.

“Só quem é atleticano sabe o que eu estou sentindo nesse momento. Pra quem não sabe, o único título que faltou pro meu pai ganhar com o Atlético foi o Campeonato Brasileiro. Eu queria muito que ele estivesse aqui pra festejar isso tudo com a gente, mas eu sei que lá do céu ele está vendo o momento maravilhoso do nosso Galo. Eu te amo, pai, eu te amo, Galo, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por nós. Esse título é nosso e a gente fez muito para merecer ele”, escreveu o torcedor na publicação.

Fonte: O Tempo