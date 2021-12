Galo: Hulk e Cuca vão ganhar cidadania honorária de Belo Horizonte

O atacante Hulk e o técnico Cuca ganharão o título de cidadania honorária da Câmara Municipal de Belo Horizonte. A homenagem é feita a pessoas que prestaram algum tipo de serviço relevante à cidade. Neste ano, o atual presidente do Atlético, Sérgio Coelho, também foi homenageado pela câmara.

Perto de confirmar o título do Campeonato Brasileiro, a Câmara de BH aguarda uma data para realizar a cerimônia de homenagem com a presença dos dois personagens. O vereador Marcos Crispim (PSC) foi o parlamentar que indicou Hulk e Cuca para receberem a cidadania. Para Crispim, o treinador Cuca deveria ter sido homenageado já em 2013, após o título da Libertadores.

“O Cuca já poderia ter sido homenageado antes. Pela Libertadores, por tudo que ele fez, se coloca ao lado de Telê e Levir como os maiores do Atlético. E o Hulk nem se fala. O que ele está fazendo este ano é sensacional”, disse o vereador.

Natural de Campina Grande, na Paraíba, o artilheiro do Galo na temporada com 32 gols marcados é o principal nome do Atlético no ano e também é visto como o maior jogador que atua no futebol brasileiro na atualidade. Para o parlamentar, Hulk recebe a homenagem por ser uma referência aos jovens.

“Hulk vejo como uma importante referência às jovens crianças que sonham em ser jogadoras de futebol, mostrando que temos que correr atrás dos nossos sonhos e também pela história de superação e a retomada de Belo Horizonte como centro das atenções do futebol brasileiro”, afirmou.

Fonte: O Tempo