Galo tem 99.83% de chances de ser campeão brasileiro; Fla tem 0,17%

O bicampeonato brasileiro do Atlético está muito perto de ser confirmado. Após a vitória no domingo (28), em cima do Fluminense, o time comandado por Cuca chegou a 99,83% de chances de ser campeão nesta temporada. O Flamengo, única equipe que pode estragar o sonho do Galo, tem apenas 0,17%. Os números são do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O triunfo em cima do Fluminense com Mineirão lotado isolou ainda mais o Galo na liderança do Campeonato Brasileiro com 78 pontos, faltando três jogos para o fim. O Flamengo, que ainda entra em campo por essa rodada na terça, tem 67. A torcida presente no estádio, que estava cautelosa desde o início, soltou o grito de campeão após o apito final.

Para ser campeão nesta semana, antes mesmo de entrar em campo pela próxima rodada, o Galo torce por um tropeço do Flamengo, que encara o Ceará, na terça-feira (30), às 20h, no Maracanã, depois de ter perdido a final da Libertadores para o Palmeiras. Só uma vitória carioca impede o título alvinegro nesta rodada.

Caso o time de Renato Gaúcho conquiste os três pontos, o Galo precisa vencer o Bahia nesta semana, na Arena Fonte Nova. O Atlético encara o Tricolor, que luta contra o rebaixamento, na quinta-feira (2), às 18h e apenas uma vitória garante o título adiantado, se o Flamengo derrotar o Ceará.

