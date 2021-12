Galo x Fluminense: CBF divulga áudio do VAR em pênalti polêmico

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta segunda-feira (29), o áudio do árbitro de vídeo (VAR) na partida entre Galo e Fluminense, deste domingo, no Mineirão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O conteúdo analisa a penalidade marcada a favor do Atlético, aos 35 minutos do primeiro tempo.

O árbitro Marielson Alves Silva (BA), foi chamado pelo VAR para rever o lance onde, na disputa de bola entre Diego Costa e Marlon, há toque no braço do jogador do Fluminense. Ao analisar as imagens, o árbitro marca a penalidade favorável ao Galo.

Veja o diálogo e a decisão:

Marielson Alves Silva: “Possível mão. Eu vi. Jogador com posição natural na disputa de braço. A bola bate no peito do atacante e vai na mão do defensor. A disputa é natural. Tentou dominar no peito e a bola vai na mão do jogador, que abaixou a mão na disputa natural”.

Cabine do VAR: “Possível penal. Aguarde, Marielson. Aguarde, checando possível pênalti. Recomendo uma revisão, possível pênalti”.

No VAR, os árbitros Cláudio Rocha Filho (SP), Fabio Rogerio Baesteiro (SP) e Anderson Carlos Gonçalves (SP), argumentam: “Jogador está em ação de disputa, mas seu braço está acima da linha do ombro, ampliando seu espaço”.

Analisando as imagens do VAR, Marielson diz: “Estou vendo o ponto de contato. Solta a imagem em velocidade normal”.

E em seguida, o árbitro conclui: “Jogador com o braço alto de forma associada. Amplia o seu corpo. Penal, sem cartão”.

O que diz a regra?

Tocar a bola com a mão/braço:

Com objetivo de determinar com clareza as infrações de mão/braço, fica definido que o braço tem início na parte superior da axila, como está demonstrado na figura ilustrativa. Nem todo toque da bola na mão/braço de um jogador é uma infração. Será uma infração se um jogador:

– Tocar a bola com sua mão/braço deliberadamente. Por exemplo, deslocando a mão/braço na direção à bola;

– Tocar a bola com sua mão/braço, quando sua mão/braço ampliar seu corpo de forma antinatural. Considera-se que um jogador amplia seu corpo de forma antinatural, quando a posição de sua mão/braço não é consequência do movimento ou quando a posição da mão/braço não pode ser justificada pelo movimento do corpo do jogador para aquela situação específica. Ao colocar a sua mão/braço em tal posição, o jogador assume o risco de sua mão/seu braço ser tocada pela bola e, portanto, deve ser punido;

– Marcar um gol na equipe adversária: diretamente do toque da bola em sua mão/braço, mesmo que acidentalmente, inclusive o goleiro; ou imediatamente após a bola tocar em sua mão/braço, mesmo que acidentalmente.

