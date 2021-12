‘Isso é normal?’, pergunta turista após parapente ficar preso em árvore em Minas

Uma forte rajada de vento causou pelo menos quatro acidentes, na tarde deste domingo (28), com praticantes de parapente em Governador Valadares, na região do Rio Doce. Em um deles, um instrutor e uma turista acabaram presos em uma árvore a cerca de 18 metros de altura, e tudo foi registrado em um vídeo.

“Peraí, isso é normal?”, perguntou a turista logo após o choque os galhos e folhas da árvore de grande porte. Instantes antes, a mulher parecia se divertir e sorria, sem perceber a situação delicada em que se encontrava. Confira o vídeo que mostram a situação:

‘Isso é normal?’, pergunta turista após parapente ficar preso em árvore em Governador Valadareshttps://t.co/0RfIJmeQ4O pic.twitter.com/0ZVvafVKyj — O Tempo (@otempo) November 29, 2021

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os acidentes aconteceram por volta das 16h30 deste domingo, sendo que os parapentes saíram do pico do Ibituruna, famoso ponto de prática do esporte radical.

No caso do vídeo, os militares foram acionados até a avenida Rio Doce, próximo aos prédios do bairro Ilha dos Araújos. Para chegar até as vítimas, foi necessário usar um caminhão com a maior escada, porém, ainda foi necessário escalar sete metros pela árvore para chegar até eles.

A turista e o instrutor foram retirados da árvore com técnicas de rapel e, apesar do susto, felizmente nenhum dos dois sofreu ferimentos. Por conta do horário, não foi possível remover o equipamento da árvore, mas o instrutor se disponibilizou a voltar com outros praticantes no dia seguinte para recuperar a vela do parapente.

Outros acidentes

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros de Governador Valadares, pelo menos outros três acidentes também foram registrados.

Em um deles, ocorrido no bairro Recanto da Cachoeira, próximo ao clube da Polícia Civil, um praticante do esporte acabou com ferimentos em uma das pernas após batê-la em um muro durante a descida. Ele tinha suspeita de fratura no tornozelo e foi socorrido pelos militares até o Hospital Regional da cidade.

Os pilotos afirmaram à corporação que os acidentes foram causados devido a uma forte rajada de vento, que os pego de surpresa e descontrolou os parapentes.

Fonte: O Tempo