Lan Lahn mostra foto das filhas gêmeas usando ‘uniforme’ do Bahia

A percussionista Lan Lanh, 53, compartilhou um registro de suas filhas gêmeas Kim e Tiê, fruto do relacionamento com a atriz Nanda Costa, 35, nesta segunda-feira (29). Na foto, as duas estão vestindo uniforme do time de futebol Bahia.

“Eu não vejo a hora de ir para a Fonte Nova gritar: BBMP. (Quem sabe o que significa está sigla aí?)”, escreveu ela na legenda. Nos comentários, fãs, internautas e celebridades elogiaram as gêmeas e falaram sobre o time do coração da artista.

“Aí não aguento”, escreveu Preta Gil. “Ai meu Deus do céu! Impossível ver qualquer coisa mais fofa que isso hoje”, completou José Gil. “Muito amor! Princesas do Bahia”, comentou Belô Velloso. “Mesmo eu sendo Fluminense, ta valendo… se bem que tem Bahia x Fluminense essa semana”, disse Cláudio Lins.

Recentemente, quando Kim e Tiê completarem um mês de vida, Nanda Costa, fez um relato do parto das gêmeas e de como tem sido a vida dela e de Lan Lahn, após a chegada das meninas. “Sem dúvida é o momento mais desafiador e intenso da minha vida. Tive uma gravidez tranquila, nunca me senti tão bem em toda a minha vida”, disse a atriz no Instagram.

Em seguida, Costa contou que o parto das gêmeas precisou ser adiantado, quando ela estava com 35 semanas e 3 dias de gestação, porque teve um pico de pressão alta e os rins dela começaram a parar.

“Pré eclampsia! Minha obstetra foi precisa, cirúrgica e, graças a Deus, salvou a minha vida! Minha mulher não saiu do meu lado um segundo sequer”, revelou a atriz, se referindo ao mal relacionado ao aumento da pressão arterial, que pode afetar gestantes a partir da 20ª semana de gestação.

Se não houver tratamento médico rápido e adequado, a pré-eclâmpsia pode ser fatal tanto para a mãe quanto para o bebê. A atriz contou que Kim precisou ficar na UTI por duas semanas para ganhar peso, enquanto Tiê pôde permanecer no quarto e recebeu alta com ela, que passou mais cinco dias no hospital.

“Tem uma parte da vida que a rede social não mostra e como estamos vivendo tempos de julgamentos cada vez mais difíceis, às vezes preferimos focar em compartilhar as alegrias. Mas hoje, eu escolhi dividir o quão difícil foi e tem sido”, disse a artista.

Ela afirmou que passaria por tudo novamente para “receber a bênção que e ter Kim e Tiê”, agradeceu à rede de apoio, que inclui, médicos, amigos, a mãe, a sogra e Lan Lahn, a quem se declarou. “Obrigada Lan, havia de ser com você, só tinha de ser com você! Te amo para sempre”, disse, mandando um recado às mulheres que estão vivendo a mesma experiência que ela. “Para todas as mães e puérperas, o meu melhor abraço! Estamos juntas. Ah, e as meninas estão super bem e gordinhas”, concluiu.

Fonte: O Tempo