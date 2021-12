Manchester United anuncia Ralf Rangnick como técnico até o fim da temporada

O alemão Ralf Rangnick será o técnico do Manchester United até o final da temporada, anunciou o clube inglês nesta segunda-feira (29), após a demissão de Ole Gunnar Solskjaer há oito dias.

Após o período, o ex-técnico do RB Leipzig permanecerá em Old Trafford no cargo de consultor pelas duas temporadas seguintes.

“Ralf é um dos técnicos mais respeitados e inovadores do futebol europeu”, afirmou o diretor de futebol do United, John Murtough.

“Ele era nosso candidato número um para técnico interino, refletindo a liderança inestimável e habilidades técnicas que ele vai trazer com suas quase quatro décadas de experiência em gestão e treinamento”, completou.

“Estou feliz de chegar ao Manchester United, e estou concentrado de transformar esta temporada em um êxito para o clube. A equipe está repleta de talentos e apresenta um excelente equilíbrio entre juventude e experiência”, afirmou Rangnick.

“Todos os meus esforços durante os seis próximos meses serão consagrados a ajudar estes jogadores a desenvolver seu potencial, tanto a nível individual como de equipe”, completou o técnico.

Rangnick era diretor esportivo do Lokomotiv de Moscouhá alguns meses.

Michael Carrick, ex-jogador do clube e assistente do Solskjaer, comandou a equipe na vitória da Champions League sobre o Villarreal e no empate de domingo contra no Chelsea pela Premier League

Carrick continuará no comando da equipe até que Ralf Rangnick recebe as autorizações de trabalho.

