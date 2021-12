Motoristas de ônibus prometem manter greve nesta terça-feira em Contagem

Quem mora em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte, e precisa do transporte público para ir trabalhar nesta terça-feira (30) deve se preparar para mais um dia de greve dos ônibus e morosidade para conseguir pegar uma condução.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes da cidade (Transcon) sinalizou que a paralisação permanece e ainda não há previsão para o funcionamento integral do transporte público. No entanto, todas as linhas municipais estão operando, mesmo que parcialmente.



“A Transcon se mostra surpresa com a paralisação parcial do Sistema de Transporte Municipal, ocorrida nesta desta segunda-feira (29), que não condiz com o acordo realizado entre o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Contagem – SINTETCON e o sindicato patronal, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano – SINTRAM. As entidades se reuniram, no último dia 25, e firmaram um acordo de reajuste salarial entre as partes”, pontuou em nota.

Volta para casa em números

A autarquia ainda informou que continua acompanhando a operação do sistema em tempo real, através da Central de Monitoramento do Transporte Coletivo e informa que, pelos dados do monitoramento, a situação está se normalizando. Até as 19h desta segunda (29), 20% das viagens estavam sendo descumpridas.

