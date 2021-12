Padre Fábio de Melo passa por cirurgia no tendão: ‘Repleto de gratidão’

O padre Fábio de Melo, 50, passou por uma cirurgia após ter um dos tendões do braço lacerado, o da cabeça curta do bíceps, conforme explicou o religioso no Instagram neste domingo (28). “Convivi com a laceração parcial durante 20 dias, mas não deu mais”, disse ele.

“Nos últimos 10, contei com a orientação primorosa do querido Paulo Muzy. Com ele, aprendi sobre a lesão, dividi as angústias, andei os caminhos de dentro. De repente, o ‘apenas conhecido’, passou a me perguntar: ‘e hoje, como está se sentindo?'”, contou Melo, referindo-se ao profissional especialista em medicina esportiva.

“Do braço que doía às dores da ansiedade, tudo foi partilhado. A prosa diária alinhavou a amizade. O conhecido se tornou meu amigo. Eu estava numa peregrinação, ele sabia. O risco da ruptura definitiva me apavorava, mas, a sua atenção, o seu carinho comigo, fizeram com que eu colocasse minha atenção na solução que ele me propôs. Deu certo”, relatou o padre.

“Hoje foi o dia. O que estava por um fio voltou a ser inteiro. Estou repleto de gratidão”, finalizou, agradecendo aos familiares e equipe médica que deram apoio técnico e emocional para ele tanto durante a cirurgia quanto no pré-operatório.

Fafá de Belém, Marcos Mion, Astrid Fontenelle e Evaristo Costa estão entre os famosos que desejaram melhoras a Melo. “Nossa padre… sua recuperação vai ser rápida e boa com esse time maravilhoso. O que você precisar estou aqui. Te amo, meu amigo”, escreveu Sabrina Sato.

No fim de outubro, Melo se viu envolvido em uma polêmica ao ter o celibato questionado por Elisa Lucinda. A polêmica começou quando a atriz e cantora deixou dois comentários em uma foto do religioso afirmando não acreditar no celibato do religioso.

“O frango de botas”, brincou Fábio de Melo na legenda do registro. “Estou te achando muito ‘boy’ e sedutor. Sou contra o celibato. Com todo respeito que te tenho, não acredito no teu. E concordo”, escreveu Lucinda.

“Não deveria ser preciso negar a própria natureza, ser celibatário para ser um padre. Não faz sentido para mim”, completou. A fala da atriz dividiu opiniões nos comentários da publicação, entre pessoas apoiando e desaprovando o que foi dito.

Dois dias depois, a artista se desculpou pelo ocorrido. Ela afirmou que refletiu e talvez não tenha sido a melhor abordagem para o assunto, porque acabou passando uma imagem errada, de que ela estaria contra Melo. “Não foi legal eu ter falado que não acreditava no celibato dele porque ficou parecendo que eu estava julgando uma coisa que eu não sei. Peço desculpas por isso”, disse na ocasião.

Fonte: O Tempo