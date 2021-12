Para penúltimo jogo em casa, América mantém promoções de ingressos

O América iniciou a venda de ingressos para o jogo contra a Chapecoense, nesta terça-feira (30), na Arena Independência. Será o penúltimo compromisso do time em casa nesta temporada, e para contar com a presença da torcida, a diretoria manteve ingressos a preços populares, além de campanhas para sócio-torcedores.

O clube disponibilizou ingressos para o portão 3 (Pitangui) com valores de R$ 35 (inteira) e R$ 17,50 (meia) e para o Portão 6, com valores de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). As vendas tiveram início neste domingo e vão até às 19h de terça-feira, de forma online neste link.

Na terça-feira (30), os portões do Independência serão abertos às 19h. A entrada do torcedor será permitida até os 15 minutos do segundo tempo.

Sócio-torcedor

O sócio Onda Verde terá direito a levar um convidado. O acesso duplo será feito com a carteirinha de sócio e o convidado deverá estar junto do sócio no momento do acesso. Para mais informações, o sócio pode entrar em contato pelo email [email protected] ou telefone e WhatsApp (31) 3431-8175.

Troca de alimento

O América manteve a campanha ‘Torcida Solidária’, para auxiliar instituições de caridade. A doação de 1 kg de alimento não-perecível, exceto sal e fubá, equivale à troca por 1 ingresso para o jogo nos Portões 3 e 6 da Arena Independência. Os ingressos são limitados.

O torcedor que receber o ‘Selo Torcida Solidária’ em grupos de WhatsApp, terá direito a trocar 1 ingresso por 1 Kg de alimento não perecível para o jogo. Para efetivar a troca, basta ir à Loja do América, no Boulevard Shopping (Avenida dos Andradas, 3000, piso G1), nesta segunda-feira, 10h às 22h, e na terça-feira entre 10h e 18h. O ingresso não é nominal, mas a troca seguirá sendo individual para evitar aglomerações.

Entrada para os sócios

O acesso deverá ser realizado através da carteirinha física. Os sócios que fizeram a adesão ao plano ou solicitaram a segunda via no prazo menor que 30 dias úteis poderão procurar o atendimento no estádio para pegarem a liberação para o jogo.

Se você perdeu a sua carteirinha ou está com alguma dúvida, entre em contato com o atendimento Onda Verde através dos canais de comunicação. O contato pode ser pelo e-mail [email protected] ou telefone e WhatsApp (31) 3431-8175

O atendimento Onda Verde funcionará na terça-feira (30/11), na Arena Independência, a partir das 18h.

Para regularização do plano ou adesão, entre em contato com o atendimento:

Segunda a quinta-feira: 08h às 19h

Sexta-feira: 08h às 17h.

Protocolos para o jogo

A Prefeitura de Belo Horizonte atualizou o protocolo para acesso às partidas. Portanto, agora não há mais fechamento dos portões uma hora antes do jogo. Quem já tomou as duas doses da vacina ou dose única correspondente contra a Covid-19 não precisa apresentar teste RT-PCR ou antígeno impresso. Basta apresentar o cartão de vacina atualizado na entrada do estádio e um documento de identificação.

Quem não tomou as duas doses ou foi vacinado em período inferior a 15 dias é obrigado a levar os testes impressos (PCR ou Antígeno) e documento de identificação. O mesmo procedimento é válido para os menores de idade.

Fonte: O Tempo