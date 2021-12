Parque Municipal será reaberto em BH após vacinação de gatos contra a raiva

Na próxima quinta-feira (2) será reaberto ao público o Parque Municipal Américo Renné Giannetti, no Centro de Belo Horizonte. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (29) pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), sendo que os frequentadores precisarão agendar a visita ao local e manter o uso obrigatório de máscaras, além de apresentar o comprovante de vacinação contra a febre amarela.

O parque estava fechado desde o início da pandemia, mas continuou sem receber público mesmo após abril, quando ocorreu a reabertura de boa parte das atividades da cidade, por conta da identificação de um gambá com o vírus da raiva. Além disso, morcegos com a doença, que é mortal para humanos, também foram identificados na capital.

“O funcionamento do Parque Municipal será de terça-feira a domingo, das 8h às 18h (com entrada permitida até as 17h). Tendo em vista a necessidade de atendimento às recomendações da Secretaria Municipal de Saúde, por se tratar de área central e com grande fluxo de público, será necessário, ainda que de forma transitória, o agendamento prévio para visitas”, detalha o município.

Vacinação dos felinos

Ainda de acordo com a PBH, foi realizada a aplicação da primeira dose ou reforço da vacinação antirábica em todos os felinos que vivem no Parque Municipal. Apesar disso, mesmo após a imunização, foi necessário mantê-lo fechado para que fosse feito o monitoramento da doença.

Somente em 2021, foram diagnosticados 21 morcegos positivos para a raiva em BH. Ao mesmo tempo, nenhum outro animal acometido pela doença foi identificado pela vigilância da Secretaria Municipal de Saúde, que é feita por meio da análise dos morcegos identificados com comportamento anormal.

Para identificar os animais que podem estar doentes, eles normalmente são encontrados caídos no chão, vivos ou mortos; pendurados em paredes, troncos de árvores, janelas ou em locais de baixa altura, entre outros. A população não deve nunca tocar ou tentar remover o animal, mas sim acionar a Zoonoses pelos telefones 3277-7411/3277-7413/ 3277-7414 ou ainda pelo 156.

Agendamento e febre amarela

Para acessar ao Parque Municipal, os interessados deverão obter ingressos, gratuitos, que serão disponibilizados sempre às segundas-feiras às 8h. O site para retirar o ingresso pode ser acessado clicando aqui. Lá, é preciso clicar no meno “Agendamento de visitas/parques”, onde será possível escolher a melhor data durante a semana.

Entretanto, quem não conseguir fazer o agendamento, há ainda a possibilidade de um lote extra, cota que será lançada nos dias de funcionamento das unidades, às 9h, com base nas desistências de visitantes que agendaram para o dia.

Além disso, assim como em todos os outros parques da cidade, a vacinação contra a febre amarela também será exigida no local. Menores de 9 meses, que não podem ser imunizados contra a doença, não poderão acessar o parque.

“Caso o visitante não esteja com o comprovante, deverá preencher uma declaração, disponibilizada pelo parque, de que já se encontra imunizado (vacinado há, pelo menos, 10 dias). Essa declaração também poderá ser feita no processo de agendamento”, completa a PBH.

Festival de Arte Negra

Na segunda-feira (6) também será reaberto o Teatro Francisco Nunes, localizado dentro do Parque, com programação da 11ª edição do Festival de Arte Negra de Belo Horizonte (FAN BH). Todos os protocolos sanitários serão mantidos.

A programação é gratuita, com retirada prévia de ingressos. Mais informações e a programação completa serão disponibilizadas em breve no site oficial do Festival: fan.pbh.gov.br. Além da retirada de ingressos, o público deverá seguir as diretrizes de funcionamento do Parque, ou seja, apresentação do cartão de vacinação da Covid-19, e seguir às informações acima referentes à febre amarela.

