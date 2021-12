Polícia confirma uma morte em ataque a ônibus com torcedores após jogo do Galo

A Polícia Civil informou, na tarde desta segunda-feira (29), que uma das pessoas que estava dentro do ônibus atacado por cruzeirenses, na região do Barreiro, morreu. Atleticanos voltavam do jogo do Galo contra o Fluminense quando o coletivo do Move foi parado em uma emboscada.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, oito pessoas constavam como vítimas, sendo um jovem, de 20 anos, socorrido em estado grave. A reportagem de O TEMPO questionou à Polícia Civil qual dos feridos não resistiu aos ferimentos, mas foi informada que a instituição “não divulga informações sobre vítimas para preservar familiares”.

O caso

A emboscada foi registrada na rua dos Industriários, no bairro das Indústrias, após a partida pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com militares, passageiros contaram aos policiais que o coletivo foi interceptado por um Chevrolet Blazer, onde estavam os suspeitos.

Em seguida, os vândalos começaram a jogar pedras, foguetes, pedaços de pau e barras de ferro contra o veículo. Não satisfeito, o grupo ainda impediu que os passageiros descessem pela porta dos fundos e jogaram um coquetel molotov, que atingiu as vítimas.

Os feridos têm entre 50 e 19 anos, sendo duas mulheres. Seis pessoas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Diamante e uma para um hospital particular. O jovem de 20 anos, socorrido em estado grave, foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro João XXIII.

A reportagem entrou em contato com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), que responde pelo João XXIII, e com a prefeitura para saber o estado de saúde dos feridos, mas não obteve retorno, uma vez que se trata de “informação sigilosa”.

Fuga

Na fuga, segundo a polícia, o condutor da Blazer não acatou à ordem de parada, avançou os semáforos e não respeitou paradas obrigatórias colocando em risco a vida de outras pessoas.

Material apreendido

Durante o registro da ocorrência, a polícia apreendeu dois bastões de madeira, um foguete, cinco bombas caseiras, um soco inglês, uma bucha e um cigarro de maconha e cinco celulares, além da Blazer.

Prisões

Os presos têm entre 20 e 26 anos, sendo que o mais velho, ainda de acordo com a polícia, seria integrante da diretoria da Máfia Azul do Barreiro. Ainda por meio de nota, a Polícia Civil informou que os suspeitos “foram ouvidos pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (29/11) e autuados em flagrante pelos crimes de associação criminosa, homicídio tentado e consumado. Com a conclusão dos procedimentos de polícia judiciária, os suspeitos serão encaminhados ao sistema prisional”.

Nenhum representante da Máfia Azul Barreiro foi localizado para comentar os fatos.



Matéria atualizada às 18h34

Fonte: O Tempo