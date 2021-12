Seleção Feminina vai disputar Torneio Internacional da França em fevereiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na tarde desta segunda-feira (29), que a Seleção Brasileira Feminina vai disputar o Torneio Internacional da França , na primeira Data FIFA de 2022. Serão suas adversárias a seleção francesa, além de Holanda e Finlândia. Os jogos serão entre 14 a 23 de fevereiro.



Esta será a segunda edição do torneio, que terá como cidades-sede: Le Havre, com o Stade Océane, e Caen, com o Stade Michel-d’Ornano.



Sob o comando de Pia Sundhage, o Brasil enfrentará a França pela segunda vez. Na primeira oportunidade, justamente no Torneio Internacional da França, a equipe perdeu por 1 a 0. Diante da Holanda, será o segundo encontro e o histórico é marcado pelo equilíbrio; o primeiro jogo foi nesta competição com empate em 0 a 0, e o encontro mais recente foi nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, com empate em 3 a 3. A Finlândia será a novidade entre os adversários sob o comando da sueca.

Pia Sundhage comandou a Seleção em 28 jogos, com 17 vitórias, oito empates e três derrotas.

Na próxima quarta-feira (01), a Canarinho terá o seu último compromisso da temporada diante do Chile, na Arena da Amazônia, às 21h (Brasília).

Fonte: O Tempo