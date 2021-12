A festa do Galo está preparada

Tudo bem que ainda falta confirmar matematicamente o título, o que pode acontecer hoje à noite se o Flamengo não vencer o Ceará, no Maracanã. Mas a festa feita pelos torcedores do Galo no último domingo após a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Fluminense foi de emocionar. Que beleza. Que alegria ver esse povo tendo essa alegria depois de um ano tão difícil para todo mundo. O grito de campeão estava entalado desde 1971, e a torcida estava tendo toda a cautela para não comemorar antes da hora. Mas, após o apito final do árbitro, ficou difícil segurá-lo. Estava na hora. Torcedores lotaram a sede do Galo, a Praça 7 e os bares da capital para comemorar o título. Ainda não foi aquela festa completa porque falta a tal da confirmação matemática. Se vier logo mais será ótimo, mas confesso que prefiro ver com o time em campo. Quinta-feira o Galo pega o Bahia fora e no próximo domingo recebe o Bragantino no Mineirão. Esse sim vai ser o jogo da comemoração, meus amigos. Belo Horizonte já está tomada de preto e branco. Que beleza. Um abraço!

Fonte: O Tempo