América se reencontra com a vitória e entra no grupo da pré-Libertadores

Depois de três partidas de “seca”, o América, enfim, reencontrou-se com a vitória. Na noite desta terça-feira (30), o Coelho recebeu a rebaixada Chapecoense no Independência e não deu mole para o azar. Em partida atrasada da 35ª rodada, venceu por 3 a 0, gols de Ademir (2) e Fabrício Daniel, espantou a zebra e entrou no grupo que garante vaga na pré-Libertadores. Com 49 pontos, chegou ao oitavo lugar, à frente do Ceará em número de vitórias (12 x 11).

A duas rodadas para o fim da Série A do Campeonato Brasileiro, a equipe mineira só depende de si para alcançar o feito inédito e disputar a competição continental. No domingo (5), às 19h, tem confronto direto pela vaga contra o próprio Ceará, no Castelão. O Coelho encerra a participação na competição em casa, dia 9, quando pega o São Paulo, às 21h30, no Independência.

Em termos individuais, a noite no Horto foi especial para o atacante Ademir. Destaque no time desde a temporada passada, o camisa 10 marcou duas vezes e chegou aos 11 gols no Brasileirão.

O América entrou em campo pressionado pelos recentes resultados. A última vitória havia ocorrido em 13 de novembro, quando bateu o Grêmio por 3 a 1, em Porto Alegre. De lá para cá, empatou com o Atlético-GO (0 a 0), perdeu para o Fluminense (2 a 0) e novamente ficou na igualdade contra o Red Bull Bragantino (1 a 1).

Talvez por isso, o time comandado pelo técnico Marquinhos Santos não conseguiu se impor diante da Chape no início da primeira etapa. A situação quase se complicou aos 30 minutos, quando Henrique Almeida finalizou e a bola tocou o braço do zagueiro Ricardo Silva. Penâlti que Mike cobrou e Matheus Cavichioli voou no canto direita para defender.

O América acordou com o susto e passou a pressionar o adversário. Numa boa trama ofensiva Ademir limpou o defensor e chutou duas vezes para marcar, aos 43 minutos.

O Coelho voltou para a segunda etapa ligado e não demorou para ampliar o marcador. Em uma saída de bola errada, Marlon foi ao fundo e cruzou na medida para Fabrício Daniel, substituto do suspenso Zárate, completar para o fundo da rede de João Paulo, aos 13.

Pouco tempo depois, novamente Ademir foi letal. Ele tentou passar pelo defensor e, na confusão, foi puxado. O árbitro não marcou, mas o VAR revisou o lance e assinalou. O próprio Ademir cobrou e fechou a conta.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA 3 x 0 CHAPECOENSE

Motivo: 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Gols: Ademir, aos 42 do primeiro tempo; Fabrício Daniel, aos 13, Ademir, aos 26 do segundo tempo

Cartões amarelos: Ricardo Silva e Alê (América); Busanello e Moisés Ribeiro (Chapecoense)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Neuza Ines Back e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

Público: 2.043 pagantes

Renda: R$ 22.527,50

AMÉRICA: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann (Anderson Jesus), Ricardo Silva e Marlon (Marcelo Toscano); Lucas Kal, Juninho e Alê (Juninho Valoura); Ademir, Fabrício Daniel (Rodolfo) e Felipe Azevedo (Alan Ruschel). Técnico: Marquinhos Santos

CHAPECOENSE: João Paulo; Ezequiel, Joílson, Ignácio e Busanello; Moisés Ribeiro (Renê Júnior), Lima (Perotti), Ronei e Mike (Kaio Nunes); Henrique Almeida e Bruno Silva (Marquinho). Técnico: Felipe Endres

Fonte: O Tempo