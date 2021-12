América tenta reencontrar caminho das vitórias contra a abatida Chapecoense

Sem vencer há três jogos no Campeonato Brasileiro, o América recebe a Chapecoense, na noite desta terça-feira (30), na Arena Independência, pela 35ª rodada. O time tentará tirar proveito da atual lanterna, já rebaixada matematicamente, e que não vence há 14 jogos na competição.

América

O time vem de empate em 1 a 1, com o Red Bull Bragantino, no último domingo, quando voltou a apresentar bom desempenho em campo, após dois jogos ruins contra Atlético-GO e Fluminense.

E tem como objetivo não se afastar do G-8, zona de classificação para a Libertadores, visando o confronto direto que terá na rodada seguinte contra o Ceará, postulante a uma vaga. O América inicia a rodada na 10ª colocação, com 46 pontos conquistados.

Apesar da possibilidade matemática de conseguir uma vaga ao torneio continental ser de 18,%, o lema ainda é pés no chão. “É claro que ainda há nove pontos em disputa. Vamos procurar fazer o maior número de pontos possíveis. Temos que tentar jogar sempre ofensivamente e buscando as vitórias, até porque nos coloca em uma posição de segurança de permanência e numa projeção de possível vaga na Sul-Americana”, disse Marquinhos Santos.

Para o jogo, o treinador não poderá contar com Mauro Zárate, que vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, vai ter que mudar a equipe, após seis jogos de manutenção dos 11 iniciais. Fabrício Daniel é o mais cotado para assumir a vaga no ataque. O restante do time deve ser o mesmo.

Chapecoense

A Chape não vence há 14 jogos, desde o último e único triunfo no campeonato diante do Red Bull Bragantino, por 2 a 1, na 20ª rodada, no Estádio Nabi Abi Chedid. Desde então, soma cinco empates e nove derrotas.

Na 20ª colocação, tenta evitar a marca da pior campanha da história da Série A – apenas 15 pontos conquistados e aproveitamento de 14%. Tem apenas uma vitória, 12 empates e 21 derrotas; são 21 gols marcados e 59 sofridos. Até então, esse feito era do América-RN, que teve rendimento de 15%, em 2007. À época, o time conquistou quatro vitórias, cinco empates e 29 derrotas. Marcou 24 gols e sofreu 80.

A equipe de Chapecó tem um jogo a menos, válido pela 36ª rodada, contra o Atlético-GO, que foi adiado pela CBF.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA x CHAPECOENSE

Motivo: 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data: 30 de novembro de 2021

Horário: 21h (Brasília)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Transmissão: Premiere e Rádio Super 91,7FM

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA/SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (FIFA/SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (CBF/SP)

VAR: Leone Carvalho Rocha (CBF/GO)

América: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Ademir, Felipe Azevedo e Fabrício Daniel. Técnico: Marquinhos Santos.

Chapecoense: João Paulo; Ezequiel, Ignácio, Laércio, Busanello; Moisés Ribeiro, Ronei (Lima), Anderson Leite; Mike, Kaio Nunes (Rodriguinho), Henrique Almeida (Geuvânio). Técnico: Felipe Endres.

Fonte: O Tempo