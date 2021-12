América x Chape: Fabrício Daniel é o escolhido para a vaga de Mauro Zárate

O América recebe a Chapecoense, nesta terça-feira (30), às 21h, no Independência, em jogo adiado da 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em décimo lugar, com 46 pontos, o Coelho está escalado para encarar a Chape, lanterna, com 15 pontos, e já rebaixada para a Série B em 2022.

Para o jogo no Horto, o técnico Marquinhos Santos não poderá contar com Mauro Zárate, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, ele escala Fabrício Daniel no comando do ataque. Nas demais posições, mantém a formação que empatou com o Red Bull Bragantino em 1 a 1.

O América começa a partida com: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Alê e Juninho; Ademir, Fabrício Daniel e Felipe Azevedo.

O atacante Yan Sasse, inicialmente relacionado, foi liberado para acompanhar o nascimento de seu filho. O meia Isaque foi convocado para seu lugar.

Confira abaixo a escalação da Chapecoense:

CHAPE ESCALADA! 🇳🇬 Felipe Endres definiu assim a equipe que vai a campo, às 21h, para enfrentar o América-MG em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. #VamosChape pic.twitter.com/GRucmWDl1G — Chapecoense (@ChapecoenseReal) November 30, 2021

