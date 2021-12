América x Chapecoense: acompanhe todos os lances do jogo na Rádio Super 91,7 FM

O América recebe a Chapecoense, nesta terça-feira (30), às 21h, no Independência, pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Coelho tentará tirar proveito da atual lanterna, já rebaixada matematicamente, e que não vence há 14 jogos na competição. Os mineiros iniciam a rodada na décima colocação, com 46 pontos. Já os catarinenses, em último lugar, com 15 pontos, já estão rebaixados.

O jogo no Horto terá transmissão da Rádio Super 91,7 FM, com narração de Léo Campos, comentários de Dimara Oliveira e reportagens de Duda Gonçalves.

Clique no player abaixo para acompanhar América x Chapecoense:

Fonte: O Tempo