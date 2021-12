América x Chapecoense: onde assistir, escalações e tudo sobre a partida

Depois da partida polêmica na última temporada, pela 30ª rodada da Série B, América e Chapecoense se reencontram na Arena Independência, nesta terça-feira (30), às 21h. Desta vez, pela Série A, em jogo válido pela 35ª rodada. Os times vivem momentos diferentes: enquanto o América aspira vaga na Copa Libertadores, a Chape tenta não se despedir da competição com uma campanha vexatória.

O Coelho inicia a rodada na 10ª colocação com 46 pontos, e vem de empate com o Red Bull Bragantino, em 1 a 1. O time de Santa Catarina não vence há 14 jogos, sendo que tem três derrotas consecutivas nos últimos jogos. Inicia a rodada na lanterna, com apenas 15 pontos.

Reencontro no Horto

No ano passado, América e Chapecoense disputaram avidamente o título da Série B. O confronto entre os dois times na 30ª rodada, porém, ficou marcado por uma atuação polêmica da arbitragem, ao anular um gol do time americano no lance final do jogo.

Após cruzamento, Léo Passos desviou de cabeça e Ademir marcou o gol. O assistente Anderson José de Moraes Coelho marcou impedimento, enquanto a árbitra central Edina Alves Batista anulou o gol. Porém, o camisa 10 estava em posição legal. A vitória faria o Coelho assumir a liderança da Série B.

O empate manteve o América na vice-liderança, com 57 pontos, enquanto a Chape assumiu a liderança com 59.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere e da Rádio Super 91,7 FM. O Show de Esportes da Super começa às 20h30, com apresentação e comentários de Dimara Oliveira, narração de Léo Campos e reportagens de Duda Gonçalves.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA x CHAPECOENSE

Motivo: 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data: 30 de novembro de 2021

Horário: 21h (Brasília)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Transmissão: Premiere e Rádio Super 91,7FM

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA/SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (FIFA/SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (CBF/SP)

VAR: Leone Carvalho Rocha (CBF/GO)

América: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Ademir, Felipe Azevedo e Fabrício Daniel. Técnico: Marquinhos Santos.

Chapecoense: João Paulo; Ezequiel, Ignácio, Laércio, Busanello; Moisés Ribeiro, Ronei (Lima), Anderson Leite; Mike, Kaio Nunes (Rodriguinho), Henrique Almeida (Geuvânio). Técnico: Felipe Endres.

Fonte: O Tempo