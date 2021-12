Após derrota na Justiça, Federação Mineira de Futebol lança novo edital

Um dia após a liminar que suspendeu as eleições da Federação Mineira de Futebol (FMF) por irregularidades, a entidade publicou nesta terça-feira (30) um novo edital, remarcando o pleito do dia 21 de dezembro para o dia 31 do mesmo mês. Os candidatos interessadas em concorrer têm agora cinco dias corridos para fazer seus registros.

Denúncias feitas pela chapa Renovação, encabeçada pelo diretor de futebol do Betim, Fred Pacheco, tentaram mostrar que manobras que teriam sido orquestradas pelo atual mandatário da FMF e candidato à reeleição, Adriano Aro, acabaram impedindo que outras chapas conseguissem registrar suas candidaturas. Foi então que Fred Pacheco resolveu procurar a Justiça.

Apesar da decisão judicial que suspendeu as eleições marcadas para o dia 21 e da oportunidade de conseguir registrar sua candidatura, Fred ainda não se dá por satisfeito. “A decisão trouxe tranquilidade e até uma certa alegria num primeiro momento, não porque significa vitória política e democrática, mas, sim, uma vitória jurídica de um processo que, ao que tudo indica, está cheio de vícios, e esses vícios permitem à diretoria que está lá historicamente a permanecer no poder”, explicou Fred. “Eles continuam, na minha concepção, tentando burlar o processo e criar adaptações para realizar as eleições, mas temos confiança de que a Justiça está agindo. Aguardamos também os próximos capítulos e que o Ministério Público participe do processo, porque o que se nota é que as pessoas que estão lá estão tentando burlar o sistema para permanecer por mais tempo no poder”, completou Fred Pacheco.

Entenda o caso

Na noite da última segunda-feira, a juíza Cláudia Aparecida Coimbra Alves, da 11ª Vara Cível de Belo Horizonte, suspendeu as eleições do dia 21, destacando que o edital publicado no site da entidade não citava a existência de uma comissão eleitoral apartada da atual diretoria, o que é previsto pela lei 9.615/1998, mais conhecida como Lei Pelé.

A juíza também destacou que “outro ponto que me chamou a atenção é que no edital consta a informação de que o registro das chapas que pretenderem concorrer aos cargos citados será analisada pela atual diretoria da parte ré, o que afasta, sem sombra de dúvidas, a isenção natural para verificação dos pedidos de registros que teria a comissão apartada determinada pela Lei Pelé”.

Procurada por meio de sua assessoria de imprensa no fim da tarde de ontem, a FMF apenas repetiu a nota que já havia sido divulgada no dia da decisão judicial: “A Federação Mineira de Futebol informa, por meio de seu departamento jurídico, que tomará todas as medidas necessárias à eventual adequação do certame eleitoral, nos exatos termos da legislação e de seu estatuto.

Jurídico analisa o caso

O departamento jurídico da chapa Renovação já está analisando o novo edital de convocação das eleições para presidente da Federação Mineira de Futebol e deve se pronunciar nos próximos dias. “O nosso entendimento é que foram suspensas as eleições e que não poderiam ser convocadas novas antes do julgamento do mérito da questão”, pondera Thiago Paiva, advogado da chapa Renovação.

Segundo ele, a situação tem que ser bem estudada. “Eles (FMF) meio que confessaram os erros que tinha no primeiro edital e logo soltaram o outro. Ainda está tudo meio nebuloso. Estamos estudando os próximos passos, mas dá para perceber que tem algo estranho e errado ainda neste processo da Federação Mineira. Eles alegavam que não teria nada errado e já soltaram um novo edital”, completou o advogado Thiago Paiva.

Fonte: O Tempo