Atletas do Galo se reuniram na casa de Hulk para ‘secar’ o Flamengo

Jogadores do Atlético se reuniram, na noite desta terça-feira (30), para assistir à partida entre Flamengo e Ceará, que culminou em vitória dos cariocas, pelo Brasileirão. Guilherme Arana e Nathan foram à casa de Hulk para acompanhar o duelo ocorrido no Maracanã.

O craque atleticano, que reside no condomínio Estância das Amendoeiras – o mesmo que foi lar de Ronaldinho Gaúcho -, em Lagoa Santa, recebeu os amigos de elenco para assistir ao jogo e ‘secar’ a equipe carioca. Um tropeço do time do Rio de Janeiro (empate ou derrota) seria o suficiente para assegurar a taça da competição nacional para os mineiros.

O principal jogador do Galo na temporada filmou a chegada de seus companheiros em sua residência na noite desta terça-feira. O grupo fez festa para acompanhar o duelo, mas viu o sonho do título ser adiado depois do triunfo obtido pelo Fla.

Arana e Nathan chegaram ao local aos gritos de “Hulk, Hulk, Hulk”, como o torcedor do Galo faz nas arquibancadas em dias de jogos. O atacante, por sua vez, brincou com os companheiros: “Vem essa dupla aqui me tirar a paz. Vocês vão apanhar, hein? Eles são chatos, mas eu amo eles”;

Com 78 pontos conquistados, o Atlético precisa de dois empates nos três jogos restantes para assegurar o bicampeonato brasileiro. O time garante o troféu apenas com uma vitória sobre o Bahia na próxima quinta-feira (2), na Arena Fonte Nova.

