Betim realizará reuniões nas três regiões mais impactadas pelo Rodoanel de MG

A Prefeitura de Betim, na região metropolitana, anunciou nessa segunda-feira (29) que vai realizar, na noite da próxima quinta-feira (1º), reuniões simultâneas com moradores das três regionais da cidade que serão mais impactadas pela construção do Rodoanel Metropolitano com o projeto proposto pelo governo de Minas Gerais. Nos encontros, além de apresentar o traçado alternativo do corredor viário dos municípios da Grande BH e do Médio Paraopeba, a população de Jardim Alterosas, Petrovale e Imbiruçu será alertada sobre as consequências da supervia.

“Essas são as três regionais mais impactadas com as intervenções, que vão ocasionar demolições, desapropriações de moradias, descaracterização urbanística de bairros, além de gerar impactos em áreas de preservação. Se a obra for feita com o traçado viário proposto pelo Estado, a rotina desses moradores será imensamente alterada, já que a travessia que o governo estadual propõe terá um retorno em 8 km da nova via. Assim, os moradores, que antes podiam buscar unidades de saúde, escolas e creches perto de suas casas, terão esses serviços essenciais distantes de suas residências”, frisou o secretário de Governo de Betim, Guilherme Carvalho.

O secretário de Ordenamento Territorial e Habitação de Betim, Marco Túlio Freitas, reforçou que as reuniões servirão para alertar a população do que o Estado quer impor sem o devido conhecimento dos moradores. “Precisamos fazer com que as atingidas saibam de todas as consequências desta obra proposta pelo governo do Estado”, destacou.

Conforme a prefeitura, as reuniões serão presenciais e acontecerão, simultaneamente, às 19h, em cada uma das três regionais. Vão ser definidos hoje, com os responsáveis por cada regional, endereço de cada encontro.

Procurado, o Estado não tinha se posicionado até o fechamento desta edição.

Principais críticas:

– Na proposta do governo, há diversos problemas, segundo as prefeituras das regiões do Médio Paraopeba e da Grande BH. O traçado defendido pelo Estado pode descarregar nas cidades o trânsito das BRs 381 e 262.

– Outra crítica é que a obra, segundo apresentação da Seinfra, terá pedágio cobrado de R$ 0,35 por km rodado por eixo, valor 1.067% maior do que o praticado na rodovia Fernão Dias, entre Contagem e São Paulo, por exemplo. O projeto do município não prevê pedágio.

– A Seinfra aponta que o custo da obra do Rodoanel, com 100,6 km, é de R$ 5,09 bihões – enquanto a proposta alternativa, com 112,9 km, é de R$ 2,998 bilhões.

Fonte: O Tempo