BH Instrumental: tradicional série musical ganha nova edição online

Uma das mais importantes vitrines para a música brasileira, a série BH Instrumental chega à mais uma edição online na capital mineira a partir desta terça-feira (30).

Com uma programação totalmente gratuita, o evento terá pré-shows gravados de artistas consagrados como o bandolinista Hamilton de Holanda, a multiinstrumentista Nilze Carvalho, o pianista Gilson Peranzzetta e o saxofonista norte-americano Chris Potter, além de rodas de bate-papos e entrevistas exclusivas.

Neste ano, a iniciativa conta também com o 2º Webfestival Uno Duo, projeto que vai apresentar performances em formato solo ou em duo de novos talentos da cena musical local. As transmissões acontecerão através do canal do Youtube do Veredas Produções, realizadora do evento.

Tradicionalmente realizada na Praça Floriano Peixoto, no bairro Santa Efigênia, a série precisou apostar pela segunda vez consecutiva no formato virtual para se manter ativa durante a pandemia do novo coronavírus.

Paola Berto, produtora e gestora cultural do BH Instrumental, conta que a intenção é conseguir expandir a plataforma para além do modo presencial.

“Depois do impacto da primeira onda da Covid-19 no ano passado, a gente entendeu que realocar-se ao palco virtual poderia ser uma oportunidade para romper fronteiras e sairmos da esfera da praça para a internet”, explica ela. “O ambiente digital nos permitiu alcançar o mundo de maneira mais ampla com uma série de shows exclusivos captados em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, ele se tornou o canal perfeito para a gente aproximar o público dessa expressão artística tão rica que é a música instrumental popular”, acrescenta Paola.

Pontapé inicial

O webfestival dá o pontapé inicial na programação da série nesta terça-feira (30), com um pocket show do duo formado pelo baterista Stevan Barbosa e o tecladista Lucas de Moro, que vão mostrar um repertório que mescla composições autorais e obras consagradas da MPB.

Na sequência, tocam ainda os instrumentistas Paulim Sartori (violão e guitarra) e do duo Manassés Morais (baixo) e Léo Pires (bateria).

Fechando a agenda do Uno Duo, na quinta-feira (2), sobem ao palco virtual as duplas musicais Marcela Nunes (flauta) e Renato Muringa (violão), e João Machala (trombone) e Marcos Ruffato (violão). Já o violonista Lucas Telles será o artista solo da noite.

Bate-papos e entrevistas

Outro destaque da programação são as sessões de bate-papos e entrevistas com os convidados sobre o universo da música instrumental brasileira. O domingo (5), será agitado com um conjunto de encontros promovidos entre o público e artistas de peso, como Juarez Moreira (violonista), Rafael Martini (pianista), Marcel Powell (violonista) e Gilson Peranzzetta (pianista).

Ainda no domingo, a mesa-redonda continua com a bandolinista Nilze Carvalho, a violonista Marina Gomes, a percussionista Analu Braga, e a flautista Marcela Nunes. À noite, as atrações ficam a cargo das entrevistas exclusivas com o bandolinista Hamilton de Holanda e o saxofonista Chris Potter.

Destaques do BH Instrumental

Os shows do BH Instrumental começam no dia 7 de dezembro, às 20h, com apresentação dos músicos Gilson Peranzzetta e Marcel Powell, que vão promover uma união sonora de gerações regada à composições de autores como Waldyr Azevedo, Baden Powell e Vinicius de Moraes.

No dia 8 de dezembro, às 20h, a multiinstrumentista Nilze Carvalho oferece um show inédito em comemoração dos 40 anos do seu disco “Choro de Menina”, trabalho que é considerado influente para a propagação do choro contemporâneo.

Encerrando a programação da série, Hamilton de Holanda e seu quarteto dividem o palco com o saxofonista Chris Potter, músico de renome do jazz norte-americano.

Com uma bagagem de mais de 30 anos de carreira e parcerias com gigantes como Dave Douglas e Herbie Hancock, o soprador diz que a colaboração o tem ajudado a descobrir um pouco mais das riquezas sonoras da MPB.

“Conheci o Hamilton durante o Festival GroundUp, em Miami, e fiquei surpreso com o talento dele. Quando houve a proposta para tocarmos juntos, eu não pensei duas vezes e topei de cara”, relembra Potter. “Para mim tem sido incrível poder tocar com um artista tão hábil como ele e ainda ter a chance de aprender sobre as tradições musicais brasileiras”, concluiu o saxofonista.

Serviço

O quê: Série BH Instrumental e Webfestival Uno | Duo

Onde: No canal do Youtube do Veredas Produções

Quando: A partir desta terça-feira (30) até o dia 9 de dezembro

Quanto: Gratuito

Programação complete pode ser conferida no site veredasproducoes.com.br

Fonte: O Tempo